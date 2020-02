ŽIVOTNA PRIČA JANA BIŠOPA: Bio je legenda Vest Hema, Valderama mu se unosio u lice, igrao je poker, a sada slika

Danas živi u Majamiju, postao je umetnik i igrao poker na velikim turnirima.

“Sa četiri godine sam već znao da ću biti fudbaler. Nisam znao ni da li sam levoruk ili dešnjak. Znam da sam bio najsporiji fudbaler kojeg ste ikada videli, pa sam to morao da nadoknađujem glavom. Igrao sam u veznom redu, desetku pre nego što je bila u modi ", seća je Bišop

Fudbalski fanatici u Engleskoj prilično su se iznenadili kada su pre 15-ak godina videli Bišopovo lice na čuvenom turniru pokeraša u Las Vegasu. Istina, potrajao je svega 40 minuta. U rukama je imao dve četvorke, na flopu trojka, četvorka i sedmica. Jan dakle ima sasvim solidan triling, ali suparnica za stolom ide “all in”, ulaže sve…

“Razmišljam, zašto li je to uradila? Mora da je izvukla premiju, da ima peticu i šesticu. Ili samo blefira? Ako pobedim, sigurno ću preživeti prvi dan. Da se kockam? To sam i uradio. I šta je imala? Peticu i šesticu naravno”.

Četvrta četvorka se nije pojavila kad su izvučene poslednje karte.

“Pobedio sam na 10 uzastopnih stolova sa po 10 ljudi da bih dotle stigao. Čekao sam tri meseca i leteo pet sati. I idem kući posle 40 minuta. Nisam dočekao ni poluvreme”.

Međutim, nakon što se te večeri vratio na Floridu, sutradan se prijavio za novi turnir i osvojio 30.000 dolara.

“Poker je bio jedino što mi je pružalo onaj osećaj kao kad igram pred 40.000 ljudi. Da se razumemo, nisam voleo da gubim, ali nisam bio ni očajnik. Samo moraš da budeš svestan da u toj igri se sve može da se u sekundi okrene protiv vas. Naučio sam to i znam kada treba da prestanem. Kao i sa pivom ili noćnim provodom”.

Posle Premijer lige Bišop je otišao “preko bare”, igrao je za Majami Fjužn i Nju Orleans Šel Šokers. Priseća se i jedne zanimljive situacije iz MLS lige. Preko puta – legendarni Karlos Valderama u dresu Tampa Beja.

“Vodili smo sa 4:0 i ja sam vodio šou. Jedna lopta pada s neba i ja je primim g…om, seo sam na nju. Instintktivno. I vidim Valderama kako trči prema meni, viče nešto na španskom. Ja se smejem: ‘Ne znam šta pričaš, druže’. Znam da je pogrešno, ali mi je smešno. Uneo mi se u facu, maltene da me dodiruje onom njegovom kosom. I u tom trenutku me pljune. Dobio je crveni karton, ja sam poludeo. To se jednostavno ne radi. ‘Idem sad u svlačionicu, ubiću ga’, vičem… Na putu ka tamo mi prilazi saigrač, povlači me i kaže: ‘Slušaj, on je Kolumbijac, a ovo je Majami’. Skapirao sam. I batalio. Volim svoj život”, priseća se Bišop.

“Kad sam potpisao, sponzori su nam bili restorani i poznato pivo. Izađemo u restoran, pa nas kući čeka paket piva. Mislio sam da sam umro i otišao u raj… A Nju Orleans? Zamisli najbolju novogodišnju žurku. E pa, mi smo je imali četiri meseca. Mogao si čak i da kolima svratiš po piće.

Danas živi u Majamiju. Postao je umetnik. Voli da slika . Na jednom od njegovih ulja na platnu može se videti Vinston Čerčil okrenut ka moru, a kada se uđe u njegovu kuću iza ukrašene sofe stoji naslikana zastava Velike Britanije. Putuje širom sveta kako bi posetio svetske galerije.

“Otkad sam bio dete, bio sam talentovan za to”.

