APOEL je predvodjen 54-godišnji Norvežaninom upisao četiri pobede, dva remija i četiri poraza.

Aktuelni kiparski šampion je trenutno treći na tabeli sa tri boda manje od Omonije, dok za liderom Anartozisom zaostaje pet bodova.

Ingrebritsen je bio 11. trener APOEL-a u poslednjih sedam godina.

Mediji navode da će na klupu APOEL-a Marinos Uzunidis. On je za APOEL igrao od 2001. do 2003. godine, a potom je i bio trener tog kluba, od 2006. do 2008. godine.

Kurir sport / Beta

