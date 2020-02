TRENER ZVEZDINIH OMLADINACA PONOSAN NA UČENIKE: Najmlađi smo u Ligi šampiona, idemo dalje da učimo i borimo se

"Pre svega čestitam mojim igračima ovo je njihov uspeh. Tri nedelje ima do meča sa Dancima rano je o rivalu. Momci su najmlađa ekipa u Ligi šampiona i ovo je već sada ogroman uspeh. Ulazimo bez opterećenja da učimo i borimo se", rekao je Đorđević.

On je istakao da ekipa ima veliku podršku uprave kluba.

"Crvena zvezda je uvek mislila na svoju decu. Ali znali smo, ako hoćete rezultat morate da se oslonite na iskusnije igrače. Tako se klub organizovao letos, a to je bilo dobro za omladince jer smo znali da samo takvim uspehom prvog tima i mi možemo u Ligu šampiona".

Kako je istajao, sva pojačanja koja su došla letos u prvi tim su doprinela i da ova Zvezdina deca pokažu kvalitet na evropskoj sceni i pobeđuju.

"Pošto je Zvezda ostvarila uspeh jesenas i to je prošlo ona se opet oslonila na mlade igrače u prvom timu. To je ciklus u Zvezdi i publika treba to da razume. Mi verujemo i u ovu generaciju da će doći i vreme za nju, ali ponavljam Zvezda nikada nije zanemarila svoju decu", istakao je Đorđević.

(Tanjug)

Kurir