PRVA UTAKMICA JE UVEK TEŠKA! Milošević: Dužni smo da damo maksimum i da ne odustanemo od borbe!

"Osećaj moj, a koliko vidim i mojih igrača je da vlada malo nestrpljenje kada je u pitanju nastavak prvenstva i to je nešto što je dobro. Verujem da smo uspeli da se spremimo dobro. Imamo dosta očekivanja kada je u pitanju prolećni deo prvenstva, ali sigurno neće biti lako, pogotovo na početku", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

"Protivnici će biti maksimalno motivisani tako da je u ovom momentu najbitnije da probamo da te prve utakmice odigramo u što većem ritmu, koliko nam to trenutno stanje fizičko dozvoljava", dodao je Milošević.

Partizan u nedelju dočekuje ekipu Radnika u prvom meču prolećnog dela Super lige Srbije.

Crno-beli nakon 20 odigranih utakmica imaju 44 boda i drugi su na tabeli, dok je Radnik na 13. poziciji sa 19 osvojenih bodova.

Milošević je istakao da se njegova ekipa ne opterećuje bodovnom razlikom, odnosno velikim zaostatkom za Crvenom zvezdom.

"Mi smo dužni da damo svoj maksimum i da ne odustanemo od borbe. Takodje, dužni smo i da probamo da podignemo igru na još viši nivo. Verujemo da to možemo jer smo praktično sačuvali tim iz jesenjeg dela što je retkost u našem fudbalu i to je možda naš najveći plus. Ekipa se više poznaje i verujem da ćemo neke stvari raditi lakše u prolećnom delu", rekao je Milošević.

"Najbitnije je da onu igru koju smo prikazali u jesenjem delu dodatno popravimo i da probamo da pobedimo što veći broj utakmica, pa ćemo da vidimo da li ćemo uopšte ući u šansu da se borimo za titulu", dodao je trener Partizana.

Milošević je naveo da je zadovoljan prelaznim rokom.

"Matića i Vitasa smo želeli i letos. Tome treba dodati i da je Lazar Marković prošao pripreme, uz neke manje probleme, i verujemo da je spremniji nego jesenas, tako da imamo tri ozbiljna pojačanja", rekao je Milošević. ; Radnik je poslednji tim sa kojim je Partizan igrao u jesenjem delu šampionata i, po rečima Miloševića, najveći deo analize odnosiće se upravo na tu utakmicu.

"Nadam se da ćemo imati malo više prednosti na ovoj utakmici obzirom da igramo na našem terenu... Svaki protivnik je težak i ozbiljan kada je u pitanju prva utakmica", rekao je Milošević i dodao da ne želi da govori pojedinačno o igračima Radnika.

"Kad god sam izdvajao pojedince iz protivničkih ekipa, obično su nam oni dolazili glave tako da ću malo da promenim strategiju", naveo je trener Partizana.

Milošević je naveo da su pod znakom pitanja za sutrašnju utakmicu Zdjelar i Marković.

"Nisu u pitanju veliki problemi, ali pošto je početak nećemo rizikovati sigurno", rekao je Milošević.

Trener Partizana je rekao i da očekuje više navijača na tribinama.

"Bio sam skeptik na početku, ali sam uvek govorio da će naša igra diktirati broj ljudi na tribinama. Uspeli smo da znatno povećamo broj ljudi koji dolazi, a meni je jak indikator ta poslednja utakmica u Ligi Evrope protiv Astane koja je bila nebitna... To mi je indikator da smo ipak uspeli da načinom igre nateramo ljude da dodju na stadion. Jedini način da nastavimo to da radimo da naša igra još bolja", rekao je Milošević.

Beta

Kurir