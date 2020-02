NE BIH IMAO SRCA DA ZAUSTAVIM TRANSFER TOŠIĆA: Milošević otvoreno o odlasku Bambija iz Partizana (FOTO)

"To još nije gotovo. Moja ideja je da probamo da zadržimo Tošića. Ljudski i kao trener, kao neko koga je Zoran Tošić zadužio mnogo, ako njegova odluka bude da ide iz kluba, ja ga neću zaustavljati jer je zaslužio takav tretman. Videćemo šta će se u narednih desetak dana dešavati", rekao je Milošević novinarima u Sportskom centru Teleoptik.

foto: @starsport

Beogradski mediji juče su preneli da Zoran Tošić ima dve ponude, odnosu da su za njega zainteresovani Kairat iz Kazahstana i jedan klub iz Kine.

"On je neko ko je nama potreban, to je definitivno, ali ne bih imao srca da ga zaustavim ako odluči da ode iz Partizana. Moram da ga podržim. Ponavljam, to je zaslužio", rekao je Milošević.

Upitan kako bez Tošića ako ode, Milošević je odgovorio: "Bez svakog se može, to je tako".

foto: Starsport©

"Uvek se trudimo da zadržimo ono najbolje što imamo... Moglo je da se desi i da neko plati 15 miliona za Sadika pa da budemo i bez njega... To je fudbal", naveo je trener Partizana.

(Beta)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir