ZVEZDAN TERZIĆ: Ispunjavamo sve zacrtane ciljeve, sportske i poslovne

Terzić je, obraćajući se delegatima na današnjoj Skupštini kluba, prvo istakao sportske rezultate. On je podsetio da je Zvezda treću godinu zaredom bila učesnik grupne faze Uefa takmičnja, kao i da je u maju osvojila šampionsku titulu.

"Sada smo prvi sa 11 bodova prednosti u odnosu na Partizan sa realnim šansama da osvojimo treću šampionsku titulu u nizu. To će biti tek treći put u 75 godina dugoj istoriji Crvene zvezde", rekao je Terzić.

Naveo je da je u decembru klub napustio Vladan Milojević, "jedan od najuspešnijih trenera koje je Zvezda ikada imala", i da je na njegovo mesto stigao Dejan Stanković.

"Posebno se radujem što je novi trener Dejan Stanković od starta čvrsto stao iza naših mladih igrača Veljka Nikolića, Željka Gavrića i Njegoša Petrovića i od njih ovog proleća očekujemo punu afirmaciju", rekao je Terzić.

Po njegovim rečima, Zvezda pored sportskih uspeha uspešno realizuje i zacrtane poslovne ciljeve.

"Nastavili smo sa daljom finansijskom stabilizacijom kluba, UEFA licencu dobijamo u roku, redovno izmirujemo sve obaveze, uspešno rešavamo stare nasledjene dugove. Organizovali smo se tako da sami obezbedjujemo novac za funkcionisanje kluba", rekao je Terzić.

"Problem funkcionisanja Crvene zvezde je jasno definisan: ako hoćemo dobar sportski rezultat imamo sigurne rashode u iznosu od oko 30 miliona evra, a sigurne prihode od samo 5,2 miliona evra (od Gazproma četiri miliona i 1,2 milion evra od Telekoma). Razliku od 25 miliona evra moramo sami obezbediti iz veoma nesigurnih izvora prihoda, a to su transferi igrača i bonusi od Uefa takmičenja. Vec šest godina smo uspešni u tome i dokazali smo da ova uprava ima kapacitet da tako nastavi i u budućem periodu", dodao je on.

Terzić je istakao i da klub skoro 90 odsto prihoda ostvaruje iz inostranstva.

"Nismo na teretu države i poreskih obveznika, funkcionišemo isključivo preko računa - bez sive zone, i sa zadovoljstvom na ime poreza uplaćujemo novac u budžet Republike Srbije", naveo je Terzić i dodao da je klub "konačno rešio dug prema Agrobanci".

"Ono što je najbitnije je da petu godinu zaredom poslujemo finansijski pozitivno, a to znači da smo svake godine do sada više zaradjivali nego što smo trošili. To mora biti naš cilj i u narednom periodu", istakao je Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde je kazao i da je do sada više od sedam miliona evra uloženo u stadion i oko stadiona.

"Sve iz tekućeg poslovanja, bez dinara zaduživanja", naveo je on.

Terzić je rekao i da Omladinska škola "veliki ponos" kluba i da će nastaviti da ulažu u nju.

"Nastavićemo vredno da radimo, svesni smo da u Crvenoj zvezdi nema minulog rada ni stare slave. Svaki dan je novo dokazivanje. Ciljevi su jasni: šampionske titule i stalno igranje u grupnim fazama UEFA takmičenja - evropske utakmice moraju biti naša obaveza", zaključio je Terzić.

Beta

Kurir