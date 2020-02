FALI RAMADANI POD ISTRAGOM! Izvršen pretres kuće, sledi OPTUŽNICA za pranje novca i utaju poreza!

Punih šest sati su predstavnici Civilne garde Španije pretresali Ramadanijevu kuću na Majorki, odakle su odneli brdo dokumenata, koje će analizirati narednih dana, pišu španski mediji, među kojima je i "Marka".

Protiv Ramadanija je pokrenuta udružena akcija u kojoj učestvuju Tim za borbu protiv organizovanog kriminala i Grupa za istragu finansijskog poslovanja, a uključeni su i Europol i Poreska služba.

Posle šest sati pretresa, Ramadaniju je saopšteno da u narednih nekoliko dana mora da se radi ispitivanja pojavi pred Nacionalnim sudom u Madridu.

Uticajni agent, koji zastupa i veliki broj srpskih fudbalera, poseduje u Majorki veliko bogatstvo, od stanova, zemljišta, luksuznih automobila do jahte, a sve to može da mu bude blokirano do okončanja istrage.

Prema saznanjima španskih medija, Ramadani nije jedini fudbalski agent koji je na udaru vlasti, već se istraga za pranje novca i utaju poreza vodi i protiv još nekoliko menadžera poreklom iz Istočne Evrope.

Istražni organi su u sklope ove akcije posetili i jednu građevinsku kompaniju koja posluje na Majorki, iz koje su takođe odneli veliki broj dokumenata, koja su vezana za dva odmarališta koja je trebalo da se grade u tom letovalištu.

Nekadašnji vlasnik restorana u Nemačkoj Fali Ramadani zastupa neke od velikih zvezda svetskog fudbala, kao što su Miralem Pjanić, Kalidu Kulibali, Luka Jović i ima poslovne veze sa gotovo svim klubovima sveta.

