KRUŠEVAČKI OSNOVCI GOSTI CRVENE ZVEZDE: Mališani se družili sa prvotimcima na Marakani

Osamdesetak đaka je obišlo Muzej Zvezde, koji se nalazi u okviru stadiona "Rajko Mitić", gde ih je dočekalo rukovodstvo Kluba, a zatim su se družili sa pojedinim igračima Crvene zvezde.

"U Muzeju sam video mnogo Zvezdinih trofeja, nisam znao da ih ima toliko. Obradovao sam se kada se pre utakmice pojavio mali Stanoje iz filma i serije “Montevideo, Bog te video”, kaže Petar Božović, učenik četvrtog razreda OŠ "Dragomir Marković".

Inicijator ove manifestacije Dejan Jovanović, koji je u Kruševcu poverenik za članstvo u “Crvenoj zvezdi”, ističe:

"Crvena zvezda organizuje ovakve događaje. Besplatan je put, ulazak na stadion, odnosno na utakmicu, poseta Muzeju. Uslov je da posetioci postanu članovi Kluba. Za decu do 15 godina je to besplatno, od 15 do 18 godina cena je 500 dinara, a za starije od 18 godina je hiljadu dinara."

Saša Jevtić, direktor OŠ "Dragomir Marković", naglašava da se deca na ovaj način upoznaju sa zdravim stilovima života sportista, zatim saznaju konkretne detalje o zanimanjima fudbalskih poslenika - trenera, sudija, ali i detalje o organizaciji ovakvih sportskih događaja, u koju je uključen rad policije, žandarmerije, zdravstvenih službi…

"Ovo je promocija profesionalne orijentacije za brojna zanimanja. Ovo je takođe način da deca nauče nešto novo i da obiđu određene znamenitosti. U okviru ovog izleta organizovali smo i obilazak Hrama Svetog Save", kaže Jevtić.

