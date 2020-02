STANKOVIĆ OBJASNIO KAKO IZGLEDA IGRATI PROTIV BARSELONE: Samo trčiš i plačeš!

Dejan Stanković i Savo Milošević bili su gosti FSFV-a gde su govorili o predstojećem derbiju, ali i svojim pogledima na današnji fudbal. Veoma zanimljivo bilo je kada je Dejan Stanković opisao svoje iskustvo igranja protiv Barselone, a sve u sve u svrhu objašnjavanja svog viđenja današenjeg fudbala.

– Uvek si napadači dobro igrao kada si se dobro branio. To je italijanski odgovor, visoko. To je nešto najlepše, kada bi visoko osvajao loptu, imao malo da trčiš, imaš malo prostora da dođeš do gola. To bi bilo perfektno. Drugi način je španski, uzmeš loptu i protivnik se ništa ne pita. Šta ti da radiš kad imaš posed lopte 70-30. Pričam iz ličnog iskustva, igraš protiv Barselone, trčiš i plačeš. Ozbiljno je tako. Jer ako ne dođeš tu gde treba da dođeš, lopta sigurno dolazi. Tako ti posed bude 80-20, ali koliko god su oni bili ofanzivni, mi smo otišli u finale. Sa našom defanzivom. To je tada bila bolja odluka, oni su nam sakrili loptu, niko posle primljenog gola nije hteo da izvede loptu sa centra. Na kraju smo pobedili iz defanzive 3:1 i otišli dalje. Dakle, cilj je opravdao sredstava – nasmejao je prisutne Dejan Stanković i dodao da je Liverpul najbolji primer danas dobre postavke.

Podsetimo, 162. večiti derbi na programu je u nedelju od 18 časova na stadionu Rajko Mitić.

