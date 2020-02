POBEDI PARTIZAN-NAMEŠTENO, POBEDI ZVEZDA -NAMEŠTENO! Hit izjava Miloša Ninkovića pred večiti derbi u nedelju!

Ninković je za Zvzedu nastupao u sezoni 2013/2014 i uspeo je tada da osvoji titulu nacionalnog prvaka. Kaže da mu je sezona u crveno-belom dresu najdraža u karijeri, ali da se ne kaje što tada nije ostao.

- Kad god se setim te godine, bude mi i lepo i teško što nismo igrali Evropu. Ne kažem da je ta generacija mogla da uđe u LŠ, ali to sam želeo. Jako teška godina - svim igračima iz te generacije, kao i celom stručnom štabu treba odati priznanje, neverovatno je osvojiti titulu u tako teškom stanju kakvo je bilo u klubu. Pogotovo (treneru) Slaviši Stojanoviću, mislim da je on izgurao najveći deo posla. Ako se sećate njegove slike kad je dolazio i kad je odlazio, čovek kao da je ostario pet-šest godina. Bez obzira na sve, ta godina mi je najlepša. Nisam se vratio s 36 u Zvezdu, već sa 28. Srećan sam jer smo uzeli titulu, mada je to bila fudbalski jedna od gorih mojih sezona. Jako je teško igrati za klub koji voliš, izgoriš u prevelikoj želji, hteo bi sve, i da odbraniš i da daš gol, i da asistiraš, a na kraju ne uradiš ništa. Bitno mi je samo da smo osvojili tu titulu - kazao je za Sport klub Ninković.

foto: Privatna arhiva

Osvrnuo se Ninković na tešku situaciju u klubu koju je tada zatekao.

- Džoni Mijailović, Milijaš, Mrđa i ja pomagali smo mlađima koliko smo mogli, ali opet, ja kad sam bio mlad nisam imao redovnu platu... Dok si mlad, i hajde, ali sa 28 recimo, imaš i porodicu, a nemaš redovna primanja. Teško je održati dobru atmosferu u takvoj situaciji, zato i Stojanoviću najviše treba skinuti kapu.

Nije se pokajao što nije ostao...

- Sva ta atmosfera u srpskom fudbalu nije mi odgovarala, tereni, ambijent na stadionima... Ja sam posle te godine bio totalno umoran, razmišljao sam čak i da završim karijeru. Ne osećaš se kao igrač, ima dva-tri stadiona gde je lep teren, pune tribine, ostalo je muka za igrati, a verovatno i za gledati. I ta atmosfera - kad pobediš, namešteno je. Sećam se meča sa Radničkim iz Niša "namešteno, pobedili smo", a mi jedva izvukosmo živu glavu, 1:1 ako se ne varam, dali smo u poslednjem minutu gol. Ne govorim samo za Zvezdu, i za Partizan je isto - kad pobede, namešteno je... Cela ta atmosfera mi je odvratna i nisam video sebe dalje tu. Ta jedna godina mi je bila dovoljna - jasan je bio Ninković.

