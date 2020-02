SAVO TO VOLI KAFANSKIM REČNIKOM DA KAŽE! Od sitnih peckanja Stankovića i Miloševića cela sala je PRASNULA U SMEH

Nema sumnje da je predavanje na FSFV bilo jako interesantno studentima, a za dobru atmosferu su se pobrinuli Deki i Savo koji su, osim što su profesionalno pričali o detaljima vezanim za najvažniju sporednu stvar na svetu, znali i dobro da se našale na svoj račun.

foto: Ana Paunković

Jedno od pitanja studenata bilo je vezano i za kupovinu igrača, a Deki je to slikovito objasnio.

- Dobijete pet igrača za zatraženi profil i onda kažete: "Okej, Dijego Milito košta 40 miliona, on ne može. Ovaj košta 30 miliona, ne može ni on, dođemo do ovih koji vrede milion, milion i po, pet miliona..:" - objašnjavao je šef struke Crvene zvezde dok ga je Savo Milošević upitno gledao, pa prokomentarisao:

-Pet miliona? - izustio je Savo nakon čega je ceo amfiteatar prasnuo u smeh.

Usledilo je Dekijevo pojašnjenje na koje se nadovezao Savo:

- Znači, koliko para toliko muzike - kazao je trener Partizana na šta je Stanković dodao:

- Savo to voli kafanski da kaže - rekao je Deki i izazvao još jednu salvu smeha u amfiteatru, ali se tu šala nije završila. Milošević je imao šta da doda i na to:

- Da, jezikom koji ti inače ne poznaješ - zaključio je Savo.

(Kurir sport)

Kurir