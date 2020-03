EL KLASIKO I MERIDIANBET: Dva sata najboljeg fudbala, uz najbolje kvote!

El Klasiko - treba li reći više? Real Madrid i Barselona odigraće ko zna koji međusobni derbi, opet je ulog veliki, a ko će na kraju pokupiti lovorike, videćemo!

Meridianbet kvote kažu sledeće: kec na Real 2.30, dvojka na Barsu 3.15, iks 3.55.

Katalonci imaju 55 bodova na prvom mestu, "kraljevići" dva manje odmah iza njih, dakle ovo je utakmica s i te kakvim rezultatskim značajem! Kao i svaki El Klasiko, doduše, bez obzira na poziciju na tabeli...

A ko bi mogao da presudi?

Karim Benzema biće najveća opasnost po gol "blaugrane", tu nema sumnje. Iskusni Francuz drugi je strelac lige, sa 13 golova.

Da će baš on načeti goste, pa još do 15. minuta, Meridianbet nudi vam sjajnu kvotu 12! Ako to uradi levom nogom, tu je sjajna ponuda baš te igre - kvota je 4.50! Pa to nema nigde osim u Meridianu!

Naravno, s druge strane, a ko drugi, nego Leo Mesi. Poput njegovog tima na vrhu tabele, šepuri se na prvom mestu liste strelaca s 18 golova.

Njegov gol, recimo iz slobodnog udarca, možete naplatiti po fantastičnoj kvoti 10! Opet, ako mrežu zatrese iz igre, van kaznenog prostora, Meridian ima ponudu i za to - kvota je osam!

Mesi je i najbolji asistent lige, s 12 uspešnih dodavanja za gol saigrača, a ako to uradi i danas, dva i više puta - čeka vas kvota 12.

Ostale sjajne igre za utakmicu Real - Barselona možete potražiti u specijalu na sajtu Meridianbet!

Sve oči biće uprte u stadion "Santjago Bernabeu", ceo svet će od 21 čas gledati El Klasiko. Znamo da ćete i vi i zato pravac Meridianb kladionica da se uz najbolji fudbal dodatno zabavite, a usput i zaradite!

