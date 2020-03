DOKLE VIŠE?! STOP HULIGANIMA! Incidenti umesto fudbala obeležili 162. večiti derbi

Nažalost, 162. večiti derbi obeležile su nemile scene u kojima su glavni akteri bili huligani, a ne fudbaleri. Vandalizam na delu. Po ko zna koji put gorela je južna tribina stadiona „Rajko Mitić“, viđeno je čak sedam požara, a morale su da intervenišu i ekipe vatrogasaca. Sam derbi prekidan je tri puta, što je ubilo draž fudbalske utakmice.

Navijači Partizana zapalili su stolice na južnoj tribini i napravili ogromnu materijalnu štetu na stadionu, koju će morati da plati FK Partizan.

- Ovo je bespredmetno. Pričamo već godinama uprazno. Da li dolazimo na stadion da gledamo na fudbal ili ko će napraviti veći požar? Opšti utisak svih je gorak - počeo je razgovor za Kurir Milorad Ćorović, direktor stadiona „Rajko Mitić“, a potom nastavio:

- Navijači Crvene zvezde nisu polomili nijednu stolicu! To se vidi na fotografijama. Sve stolice koje su uništene delo su navijača Partizana. Mislim da neko treba da stavi prst na čelo. Čemu ovo vodi? To se ponavlja iz meča u meč! Ima li kraja ovome? Ili da primenimo model iz Grčke, da ne dolaze gostujući navijači! Ovako više ne ide! Nema kraja tome! Moramo nešto da preduzmemo. Da posle ne bude kasno, da se ne desi ono najgore. To nam ne treba. Osnovna stvar za navijača na stadionu jeste bezbednost i sigurnost. A nama na južnoj tribini prave požar! I to ne jedan.

Materijalna šteta je ogromna

- Ako ovako nastavim, mogu da srušim tribinu. Ovo je veštački kamen i što više rupa bušimo za nove stolice, taj isti kamen propada, što znači da propada i cela tribina. Stolice nisu osigurane! Ali šteta ide na račun FK Partizan. Takav je dogovor postignut između dva kluba, na bazi reciprociteta - jasan je Ćorović.

Haos Tuča i na ulicama Na društvenim mrežama kruže dva videa na kojima se vidi huliganski pir. Masovne tuče navijača organizovane su i na ulicama Beograda, a srećom žrtava i teško povređenih nije bilo.

