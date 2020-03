BOJAN KRKIĆ PROLAZIO KROZ PAKAO: Pio sam lekove, hteo sam da batalim fudbal

Nesuđeni srpski reprezentativac, Španac našeg porekla Bojan Krkić otkrio je kako je prolazio kroz pakao u jednom delu života.

Bivši fudbaler Barselone, koji sad igra za Alaves, rekao je za engleski Gardijan kako je imao velikih problema sa anksioznošću, do te mere da je čak morao da koristi i lekove, priznajući da je bio blizu odluke da prestane da igra fudbal.

- Zbog problema sa anksioznošću nisam išao na EP 2008. godine, a zvanično smo saopštili da sam otputovao na odmor. Takođe, kada je trebalo da debitujem za Španiju, rekli su da imam gastroenteritis, a u stvari je bio napad anksioznosti. Ali o tome niko neće da priča, fudbal nije zainteresovan za ove stvari - kazao je Krkić i nastavio:

- Pričao sam s ljudima koji su osećali kao da im srce kuca 1.000 puta u minuti. Kod mene je bila vrtoglavica, osećaj da sam bolestan, i to konstantno, 24 sata dnevno. Postojao je jak pritisak. Osećao sam se dobro kad sam ušao u svlačionicu pred meč s Francuskom, ali onda su krenuli panika i vrtoglavica, kada su me odneli na klupu za rezerve. To je bio prvi put, a dešavalo se još. Postoji lek, čak i psihološki tretman koji može da prevaziđe te barijere. Počelo je u februaru (2008, prim. aut.) i trajalo je do leta. Kada je došao EP, odlučio sam da ne idem, već da se izolujem.

Bojan Krkić je priznao da je sve krenulo nizbrdo u 17. godini, kada je nastupao za špansku kadetsku reprezentaciju.

- Tad mi se ceo život promenio. Otišao sam na Mundijal za kadete i niko nije znao za mene. A kad sam se vratio, nisam mogao da izađem na ulicu. Nekoliko dana kasnije debitovao sam u meču protiv Osasune, četiri dana nakon toga zaigrao sam u Ligi šampiona. Onda je usledio gol protiv Viljareala, pa poziv iz seniorske reprezentacije. I sve je bilo dobro, ali u glavi je nastao haos, počeo sam da prolazim kroz razne psihološke probleme, a onda u jednom trenutku telo kaže - stani!

ZAMALO DA ZAIGRA ZA „ORLOVE“ BIO NA KORAK OD DRESA SRBIJE U nekoliko navrata se spominjalo da bi Bojan Krkić mogao da zaigra za Srbiju, pošto mu je otac iz naše zemlje. Čak se pričalo da je to skoro gotovo stvar, međutim, on je ipak odlučio da igra za Španiju i da nema želju da nastupa ni za jednu drugu selekciju, iako je njegov otac hteo da mu sin zaigra za „orlove“. foto: Profimedia

Kurir.rs, Milan Nastić/ Foto: Profimedia

Kurir