IVICA ILIEV O ISKUŠENJIMA: Nudili su mi mito za Abubakara

Ivica Iliev više od godinu dana nije sportski direktor Partizana jer mu je učinak dugo gledan kroz prizmu promašenog transfera Sejdube Sume.

Tu cenu je platio ostavkom, a danas, nakon što je i totalnim fudbalskim analfabetama jasno da je Suma, kao i neki drugi igrači, odličan poslovni potezi, Iliev ne dobija nikakvu satisfakciju.

U intervjuu za Jutjub kanal Balkan info bivši sportski direktor crno-belih objasnio je kako su neimenovani menadžeri pokušali da ga podmite ne bi li isposlovao niže obeštećenje za Abubakara Umarua, sve, naravno, na štetu Partizana.

- Na mom početku, kod situacije sa Abubakarom, pomogla mi je stavka koju je generalni direktor tražio, a to je da sportski direktor ne sme nikome ništa da duguje, ni moralno, ni finansijski. Da li su ti ljudi, menadžeri, koji su to meni nudili ili koji su probali da mi nude, svesni ili su mislili da se to tako radi, ne znam. Ali oni su tada, da bih ja prihvatio manju cenu za igrača, ponudili ozbiljnu količinu novca kao nadoknadu za to što im izlazim u susret - kaže Iliev i podseća da se sve to dešavalo u zimu 2016. pred odlazak Kamerunca u Kinu:

- Igraču sam rekao da jedan evro ispod cene neću ići, čak ću ga i suspendovati, a tad je bila jako teška situacija u Partizanu, a on je odbio da igra protiv OFK Beograda februara 2016 - rekao je Iliev.

ISKRENO: SAM BOG JE POSLAO SAVU Šta misli o šefu stručnog štaba, Iliev je objasnio u samo jednoj rečenici. - Sam bog nam je poslao Savu. On je svima otvorio oči. Trener je možda i najbitnija karika. Ovaj Partizan u poslednjih šest meseci je onaj koji sam ja želeo. foto: Beta

PREDVIĐANJE: PODIGLI NIVO Iliev veruje da dolaze bolji dani za Partizan. - Da, postoji to u fudbalu da menadžeri daju novac, ali zato su i transferi bili takvi kakvi su bili, a mi smo sada otišli na viši nivo i zato su sada transferi veći. Partizan je napravio bazu i naredni transferi će biti na tom nivou - otkrio je Iliev.

