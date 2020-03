VELIKA TRAGEDIJA U GVINEJI! Stradali članovi fudbalske ekipe, Suma utučen

C’est avec un coeur meurtri que j’ai appris cette tragédie, l’accident de mes chers frères de l’académie Étoile de Guinée 🇬🇳 mes sincères condoléances au peuple de Guinée 🇬🇳 ⚽ Reposez en paix mes champions 🙏🏽 Et meilleure santé aux survivants 🙏🏽

A post shared by Seydouba Soumah ⚽️⚽️⚽️ B❤S 🇬🇳 (@seydoubasoumah) on Mar 5, 2020 at 12:55pm PST