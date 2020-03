MORAMO DA SE ADAPTIRAMO NA SRPSKU LIGU! Milošević: Oni koji ne budu imali motiv neće ni igrati!

"Verujem da smo uspeli u dobroj meri da se oporavimo posle derbija koji je proizveo veliku potrošnju. Verujem da ćemo biti spremni za meč koji je za nas jako bitan, protiv protivnika koji je tradicionalno nezgodan, koji možda ne igra kao prošle godine ali i dalje ima ozbiljnu i iskusnu ekipu. Moraćemo da budemo na maksimumu želimo povoljan rezultat", rekao je Milošević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra niški Radnički u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

"Radnički ne igra na nivou od prošle godine i logično je, došlo je do dosta kadrovskih promena. Što se tiče promene trenera, ona može biti i pozitivna i negativna. Gospodina Bataka znam dosta drugo, veliki smo prijatelji. Želim mu sve najbolje, osim u sutrašnjoj utakmici. Verujem da će biti fenomenalan trener, verujem da ima kapacitet i snagu da donese poboljšanje Radničkom", rekao je Milošević.

Upitan da li očekuje reakciju igrača nakon derbija pošto "izdanje nije bilo baš blistavo", Milošević je odgovorio: "Ja verujem da vi znate te informacije bolje od mene".

Novinare je zanimalo kako komentariše izjave bivših fudbalera "večitih rivala" koji su, takođe, ocenili da je derbi bio loš.

"Ja sam to rekao odmah posle utakmice. Moje reči su se odnosile na Partizan, odmah sam rekao da nisam zadovoljan i da mi možemo mnogo bolje, izbegavao sam da komentarišem igru Crvene zvezde. Potvrdu svojih reči sam dobio i kroz izjave samih igrača, oni su najrelevantniji... Dešava se i to da bude loš derbi, da se namesti tako da ima dosta prekida, nije ni moglo da se dodje do nekog ozbiljnijeg ritma...", rekao je Milošević. ; Na pitanje šta nedostaje crno-belima, odnosno zašto nisu na nivou iz jesenjeg dela šampionata, Milošević je kazao da je ima dosta razloga za to.

"Par stvari su ključne, a jedna je da su i nas rivali dobro izanalizirali i da su spremni na ono što smo mi igrali jesenas. Druga stvar... Želja nam je bila da podignemo nivo igre, ali već sam govorio da će to biti jako teško igrajući u našoj ligi, pošto se u našoj ligi susrećemo s različitim problemima u odnosu na ono što igrali u Evropi i da ćemo morati naš stil delom da adaptiramo na ono što nas čeka u našoj ligi", rekao je Milošević.

Zvezda je posle derbija ostala na 11 bodova prednosti u odnosu na crno-bele, pa je novinare zanimalo da li su njegovi igrači i dalje željni dokazivanja, odnosno da li imaju motiv da igraju Super ligu.

"Ja ču se truditi da ih motivišem, to je jedna od najbitinijih stvari koje trener mora da uradi. Ono što sam rekao i njima posle derbija - oni koji ne budu imali motiv stoprocentno neće ni igrati", rekao je Milošević.

Milošević za sutrašnji meč jedino ne može da računa na Sejdubu Sumu.

"Suma ima kartone i on jedini nije u kombinaciji za tim. Svi ostali će, verujem, biti spremni", rekao je Milošević i dodao da je povreda Sume "pod kontrolom".

"Čak je i manja od one koju smo mislili u prvom momentu. Videćemo za utorak (za meč protiv Spartaka u Kupu), sigurno nećemo rizikovati, ali deluje da bi za utorak mogao biti spreman", dodao je trener Partizana.

Utakmica Partizan - Radnički igra se sutra od 20.00.

