NEMA NEKE RAZLIKE SA PUBLIKOM I BEZ! Milošević: Igrači već u karantinu i Superliga liga će uskoro biti prekinuta!

"Polako svi postajemo zavisni od celokupne situacije kada je u pitanju koronavirus. Ja sam odveo ekipu u karantin još juče, da probamo da sačuvamo mir u glavama", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana sutra gostuju Voždovcu u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Super liga je jedna od retkih u svetu koja se još igra. Danas su zbog pandemije koronavirusa suspendovane i Liga šampiona, Liga Evropa, Premijer liga...

"Nisam stručnjak, ali vidim da su na svetskom nivou preduzete preduzete ogromne mere zaštite i to mi govori da je problem ozbiljan i da će se on sigurno u nekom momentu preliti i na Srbiju. Moramo da imamo i tu činjenicu u vidu da liga i kod nas bude suspendovana ili prekinuta jer koliko vidim to ne neminovnost. Već sada, ono što osećamo, jeste da ambijent nije najidealnije da bi se održavala sportska takmičenja... Teško je fokusirati se na fudbal i na sport kada ovakva situacija utiče na sve", rekao je Milošević.

Upitan da li je možda planirano testiranje igrača na koronavirus, on je odgovorio: "Imamo u najavi za ponedeljak, ali ne mogu za sada da potvrdim to".

Milošević je istakao i da je svim "stranim licima" još pre četiri dana zabranjen ulazak na Teleoptik.

"Sigurno je da će te mere ići još restriktivnije u narednim danima, sve ukazuje na to da će situacija da eskalira i ovde u narednih par nedelja, moraćemo da idemo u korak s onim što se preduzima na državnom nivou", rekao je Milošević.

Dodao da još nije razmišljao o tome kako će igrači trenirati ako se takmičenje suspenduje.

"Moramo prvo da uzmemo zdravlje svih u obzir. Ovo postaje ozbiljan problem, mnogo ljudi je već umrlo... Razmišljati u takvoj situaciji o nekakvom takmičarskom delu postaje besmisleno. Ako ovo eskalira, fudbal i sport postaju sekundarna stvar", rekao je Milošević.

Mečevi u domaćem šampionatu trebalo je da se čak igraju s publikom, ali je Vlada Srbije danas donela odluku da se igra pred praznim tribinama.

"Možda nije momenat da se nasmejemo, ali nema neke razlike sa publikom ili bez... Pitanje je momenta. Svi drugi su igrali do odredjenog momenta broj obolelih nije došao do neke cifre koja je alarmantna pa pretpostavljam da je to slučaj i ovde", rekao je Milošević.

Govoreći o samom meču protiv Voždovca, Milošević je naveo da njegov tim čeka jedna od najbitnijih utakmica u prolećnom delu.

"Treba nam pozitivan rezultat. Imamo za protivnika ekipu koja je jako nezgodna po nas. To je ekipa koja u poslednje vreme ne igra dobro, promenili su trenera i verovatno će s novom energijom čekati sutrašnji meč...", rekao je Milošević.

"Probaćemo da preduzmemo sve potrebne mere da sutra odigramo najbolju utakmicu u prolećnom delu jer nam je to neophodno ako želimo dobar rezultat", rekao je Milošević i dodao da sutra sigurno neće moći da računa na Sadika i Sumu, dok je nastup Natha i Lutovca pod znakom pitanja.

Utakmica se igra u subotu od 15.30.

Beta

