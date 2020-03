Iako se nalazi u karantinu, Lugo je odlučio da baš na taj datum zaprosi devojku Fabiolu Paralo Masijas.

Na jednoj od fotografija koje su objavljene Lugo na kolenima prosi svoju devojku sa kojom ima ćerkicu.

"Pa, ljubavi moja imao sam drugačiji plan, da to napravim s porodicom, prijateljima i ostalima, ali okolnosti su me prisilile da to uradim ovde", napisao je romantični napadač iz Obale Slonovače.

Nije teško pogoditi da je Fabiola rekla da.

Kurir sport

Kurir