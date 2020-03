"LUDAK" NE MARI ZA KORONU! Trener Lidsa driluje igrače uprkos virusu: Marselo Bjelsa prkosi svima!

U Velikoj Britaniji je na snazi preporuka da se sportske aktivnosti odlože do daljnjeg, ali to kao da ne dopire do Marsela Bjelse.

Ne samo to, popularni "Ludak" još uvek nije dao nijedan slobodan dan fudbalerima Lidsa, pošto je svaki dan u 9 ujutru moraju da istrče na teren.

Uprava kluba sa Eland Rouda isprva nije blagonaklono gledala na ovu odluku Bjelse, ali Argentinac za sada nema nameru da otkaže treninge.

Lids je trenutno prvi u Čempionšipu sa bodom više od Vest Bromviča i sedam od Fulama, koji je treći na tabeli i mestu koje vodi u baraž.

