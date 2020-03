Sans ima 76 godina i spada u kategoriju visoko rizičnih osoba zbog koronavirusa.

On je bio na čelu Real Madrida od 1995. do 2000. godine. Upravo on bio je prvi čovek ''kraljevskog'' kluba kada je golom Mijatovića protiv Juventusa osvojena titula prvaka Evrope posle 32 godine.

Kurir sport

Kurir