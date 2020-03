❗ L'appello di Cassano contro il coronavirus 🙏🏻 "State a casa e prima finirà questo contagio che ci sta mettendo tanto panico e tanta paura" 👊🏻 Seguite il suo consiglio! . . . #Cassano #TikiTaka #coronavirus #appello #stateacasa #stiamoacasa #contagio #news #SportMediaset

A post shared by Tiki Taka (@tiki_taka_real) on Mar 10, 2020 at 2:25am PDT