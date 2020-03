IZDRŽI MAĐIONIČARU: Maradona EMOTIVNOM porukom četitao ROĐENDAN Ronaldinju!

Na njegovu žalost, ovaj datum obeležio je u paragvajskom zatvoru u koji je dospeo zbog pokušaja da ilegalno uđe u tu zemlju.

On i njegov brat su uhapšeni pošto su imali lažne pasoše.

Ipak to nije omelo mnogobrojne sportiste i njegove prijatelje da ga se sete da mu požele bolje dane.

Naravno jedan od njih je i legendarni Dijego Armando Maradona

"Dragi Ronaldinjo puno mi je srce što vidim mnogobrojne pozdrave od vaših prijatelja i bivših kolega povodom rođendana. Svi smo uz tebe. Izdrži mađioničaru", napisao je El Pibe.

Ronaldinjo je svet oduševljavao lucidnim druiblinzima, potezima i golovima, osvojio je i pregršt trofeja, među kojima su najznačajniji svakako Svetsko prvenstvo sa Brazilom 2002 godine i Ligu šampiona sa Barselonom 2006 godine

Happy 40th birthday, Ronaldinho: 🏆 2 LaLiga 🏆 1 Champions League 🏆 1 Serie A 🏆 1 Copa Libertadores 🏆 1 World Cup 🏆 1 Copa America 🏆 1 Confederations Cup The man who made so many of us fall in love with football. ⚽ pic.twitter.com/iSqUUuiQCB