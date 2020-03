NAŠ FUDBALER ZA KURIR IZ PRESTONICE ŠPANIJE: Budimo pametni španci nisu ozbiljno shvatili koronavirus

Iz dana u dan situacija u Španiji, što se tiče obolelih i umrlih od koronavirusa, sve je teža. Madrid je u crvenoj zoni, u glavnom gradu Španije i njegovoj okolini je najlošija situacija, a o tome za Kurir svedoči i srpski fudbalski reprezentativac Nemanja Maksimović, koji igra za Hetafe, klub iz predgrađa Madrida.

- Nažalost, u Španiji je iz dana u dan sve gora situacija. Sve je veći broj obolelih i umrlih. Svi se nadamo da će ovo brzo proći i da će taj broj opadati - počeo je razgovor Nemanja Maksimović (25) i nastavio:

- Što se tiče Madrida, istina je, ovde ima najviše zaraženih. To je glavni grad, sa više od 6,5 miliona ljudi. Poslednjih sedam do osam dana ovde je sve stalo. Nema ljudi na ulicama, niko se ne kreće, samo oni koji baš moraju da izađu. Postoji zabrana izlaska, može se samo do apoteke ili prodavnice. Najbitnije je da budemo strpljivi, ostanemo kod kuće i da se sve ovo završi sa što manjim brojem ljudskih žrtava.

Španci nisu bili disciplinovani u početku, niti su verovali da koronavirus može da pokosi stanovništvo.

- Nema panike i histerije i to je dobro. Španci su na početku olako shvatili vesti o koronavirusu. Tek kad su videli da je smrtnost velika i da se zaraza brzo širi, ljudi su postali oprezniji. Prihvatili su sve mere opreza. Svi nose maske i rukavice, mada ih je teško nabaviti jer ih nema u prodaji. Promenila se svest kod ljudi, bukvalno preko noći.

Nemanja podseća kako je narod reagovao u prvim danima vanrednog stanja u Španiji.

foto: Privatna Arhiva

- Ljudi se nisu pridržavali onoga što im je rečeno. Parkovi su bili puni, ljudi su se okupljali napolju, družili se... Onda je vlada morala da zatvori parkove i piše kazne neodgovornima. Ništa ne znači ako zatvoriš škole i ostale organizacije, a ljudi se posle toga okupljaju u parkovima.

Španija je nespremno dočekala koronavirus, a kakva je paralela sa Srbijom?

- Država Španija je prošle nedelje uvela vanredno stanje i svakim danom smanjivala mogućnosti kretanja ljudi. Najveći problem u Španiji je što je bilo više od 1.000 zaraženih, a igrane su utakmice pred navijačima. Nije se sve to najozbiljnije shvatilo i nastao je problem, tako da danas Španija ima ogroman broj obolelih, što nije slučaj u Srbiji. Mislim da je naša vlada na vreme reagovala, uvela vanredno stanje i nadam se da neće biti kao što je u Španiji i Italiji. Moj apel srpskom narodu je da slušaju ljude od struke i odgovorno se ponašaju.

Fudbaler Hetafea otkriva kako je i zašto odlučio da ostane u Madridu.

- Kad je prvi put počelo da se priča da će La Liga biti prekinuta, razmišljao sam da se vratim u Srbiju. Onda sam imao razgovor s klupskim lekarima i oni su mi objasnili da i oni ljudi koji ne osećaju simptome mogu da šire virus. Zato sam odlučio da ostanem ovde, da za svaki slučaj sačuvam porodicu od bilo kakvog rizika. Smatram da je to bila dobra odluka - istakao je Maksimović.

Trening kod kuće KLUB OBEZBEDIO BICIKLE Kao fudbaleru profesionalcu koji takvim životom živi više od decenije, Maksimoviću nije lako. - U karantinu sam, kod kuće. Sreća je što je uz mene devojka i što nisam sam. Što se tiče same forme, ljudi iz kluba su maksimalno korektni. Zovu svaki dan. Obezbedili su nam bicikle za kućnu upotrebu i to nam mnogo znači jer ne možemo napolje da trčimo. Svakog dana moramo da pređemo određenu kilometražu.

Srpska družina U KONTAKTU S JOVIĆEM Srpska družina u La Ligi se drži zajedno, čuju se svakog dana i razmenjuju iskustva. - U kontaktu sam s Lukom (Luka Jović, op. a.), Šapom (Ivan Šaponjić, op. a.), Manojlom (Filip Manojlović, op. a.), Maretom Dmitrovićem. I svi oni su u istoj situaciji kao ja. Trudimo se da se pridržavamo pravila i ostajemo kod kuće. Nisam testiran na koronavirus. Na sreću, kod mene u klubu su svi zdravi.

Na vezi s najmilijima PORODICA U BANJI KOVILJAČI Nemanja Maksimović je rodom iz Banje Koviljače, tamo su mu roditelji i ostala familija - U kontaktu sam s roditeljima, čujem se s njima svaki dan. Bili su zabrinuti u početku za nas. Otkad je sve to krenulo i u Srbiji, moja porodica se trudi da ne izlazi iz kuće i pridržava se svih mera - kaže Nemanja.

Jedva čeka meč S NORVEŠKOM IDEMO NA EURO! Srbija bi u junu trebalo da odigra s Norveškom baraž utakmicu Lige nacija. - UEFA je donela dobru odluku i što se tiče baraža i odlaganja EP, jer ne bi moglo da se igra. Nadam se da ćemo u junu igrati baraža s Norvežanima, da ćemo pobediti i u Beogradu se plasirati na EP posle 20 godina - samouveren je Nemanja Maksimović.

(Kurir.rs / Aleksandar Radonić / Foto:EPA / MARISCAL, Instagram)

Kurir