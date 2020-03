PATIO SAM, TOKOM TUŠIRANJA SE UMALO NISAM ONESVESTIO: Fudbaler zaražen koronom ispričao kako je sve počelo

De Žezus se i dalje nalazi u samoizolaciji u svojoj kući.

"Osetio sam da imam groznicu i veliku nelagodu. Mislio sam da je reč o migreni. Glava me mnogo bolela, ali i telo. Rekli su mi da se testiram, jer su to simptomi koronavirusa. Potom sam saznao da sam zaražen. Nisam mogao da treniram. Moje telo nije imalo snage, posebno prva tri dana. Mnogo sam patio. Otišao sam da se istuširam i malo je nedostajalo da se onesvestim", rekao je De Žezus, koji se nalazi u samoizloaciji.

On je istakao da se sa koronavirusom ne treba šaliti.

"Bio je to jak bol, nisam to nikada osetio. Ovaj virus nije šala. Ja sam sportista i mnogo me bolelo. Mogu samo da zamislim kako je starijim osobama. Moramo mnogo da mislimo o tome. Neki ljudi nisu svesni ozbiljnosti situacije", dodao je on.

