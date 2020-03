"Mislim da bi sezona trebalo da bude poništena, to je jedino fer. Znam da će mnogi reći 'O, Rio, kažeš to samo zato što si igrao za Junajted'. Ali jednostavno ne vidim šta bi moglo da bude urađeno, a da se zdravlje svih ne urožava. Toliko je jednostavno. Sva ova priča o utakmicama pred praznim tribinama... Igrači će biti tu, a oni su deo društva, zar ne? Oni mogu da se zaraze. Mislim da to nije dobra odluka", rekao je legendarni fudbaler "crvenih đavola".

foto: AP

(Kurir sport)

Kurir