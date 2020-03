Lep gest naših prvotimaca.🔴⚪👏🏻 @borjan_milan_official i @rasapankov su učestvovali u pakovanju paketa za lica koja ne mogu da izlaze iz svojih domova. #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #stayhome #ostanikodkuće

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Mar 25, 2020 at 5:28am PDT