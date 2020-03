PAVLOVIĆ POMENUO ZVEZDU I POSLAO PORUKU: Lekari širom sveta igraju utakmicu karijere protiv izuzetno jakog protivnika!

Zdravo, ja sam @lazar_pavlovicc Fudbal je ovih dana skroz u drugom planu. Lekari širom sveta igraju utakmicu svojih karijera i to protiv izuzetno jakog i opasnog protivnika! Ulog je možda i prevelik - opstanak populacije! Budimo disciplinovani, pomozimo lekarima, zaštitimo sve nas! Ja sam kod kuće, ostani i ti i budi dvanaesti igrač naše populacije! Vidimo se na stadionu kad sve ovo prođe! #stayathome #ostanimokodkuce #budidvanaestiigracpomozilekarima ⚫⚪

