PRVA ZVEZDA TIMA NIJE PRAVILA PROBLEM Predsednik Barselone: Mesi se nije protivio manjoj plati (FOTO)

Fudbaleri Barselone juče su saopštili da su pristali na manju platu od 70 odsto i da će dodatno pomoći kako bi radnici kluba koji ne rade u sportskom sektoru mogli da primaju pune plate tokom krize izazvane pandemijom korona virusa.

To je saopšteno posle navoda da je došlo do neslaganja izmedju iskusnih igrača Barselone i drektora kluba oko redukcije plata, što je Mesi negirao u otvorenom pismu. On je optužio pojedine članove uprave da su vršili pritisak na igrače.

"Mesi mi je od prvog dana rekao da mora biti smanjivanja plata. Taj predlog došao je od kapitena i pokazuje njihovu posvećenost klubu", rekao je Bartomeu za španski Sport.

Igrači Barselone saopštili su da su želeli da im se smanje plate kako bi pomogli u krizi.

"Možda su (igrači) bili frustrirani zbog stvari koje su ljudi u klubu, ali i ljudi van kluba pričali, a koji nemaju sve informacije", dodao je Bartomeu.

Špansko prvenstvo odloženo je na neodredjeno vreme zbog pandemije kojom je Španija teško pogodjena. Prema podacima zaraženo je više od 87.000 ljudi, a umrlo je 7.716, u Španiji je i dalje vanredno stanje u pokušaju nadležnih da suzbiju širenje virusa.

Španska liga i Fudbalski savez Španije saopštili su da će se takmičenja nastaviti kada nadležni procene da nema rizika po javno zdravlje.

