PANDEMIJA SE POBEĐUJE DISCIPLINOM: Darko Pančev otkriva "lek" protiv korona virusa (FOTO)

Darko Pančev, legendarni golgeter crveno-belog kluba i jedan od perjanica zlatne generacije iz 1991. koja se je pokorila Evropu i svet, sa porodicom živi u Skoplju. Kaže da u vanrednim okolnostima provodi vreme kao i većina ljudi na planeti u ovoj pandemiji korona virusa.

- Malo se dosađujem, malo gledam televiziju. Uglavnom sam sa porodicom, sa decom koja su malo nervoznija od nas, da kažem starijih. Za sada smo disciplinovani, moramo biti takvi, jer je ova bolest jaka i teška. Potrebno je slušati nadležne organe i poštovati pravila, kako u Skoplju tako i u Srbiji. Stručnjaci kažu da je najbolja prevencija upravo izolacija, tako da ja to poštujem u celini. Verujem da disciplinom možemo da pobedimo ovo što nas je snašlo - počeo je Pančev.

Nekadašnji fantastični centarfor objasnio je i kako izgleda situacija i u njegovoj zemlji, kao i da mu karantin nije nepoznanica.

- Gledajući celokupnu situaciju u Evropi, naročito u Italiji, Španiji, Nemačkoj, kao i u Americi, mi, za razliku od njih nemamo preveliki broj zaraženih. Sve je to u neku ruku normalno, a ukoliko, ponavaljam, budemo tim, budemo disciplinovani, možemo za nekih mesec dana pobediti ovu bitku koja ipak nije tako naivna. Nažalost, ljudi umiru, moramo omogućiti sebi i najbližima da ne dođe do opasnosti zaraze. Mi koji smo u „ono“ vreme bili u vojsci navikli smo na neki vid ovakvih karantina. Ne pada nam toliko teško, kao i profesionalnim fudbalerima koji su ponekad po čitavu nedelju u karantinu kako bi bili spremni i koncentrisani na utakmicu. Međutim, ima i onih koji nisu navikli na to i ja ih razumem, ali moramo izdržati.

Takođe, Pančev je opisao i jedan svoj dan koji provodi u izolaciji.

- Mislim da svaki čovek ima uobičajen dan. Ukoliko imate posao, radite, posle toga se možda vidite sa prijateljima, zatim se dolazi kući, ručak, potom druženje sa porodicom, a sada se sve to promenilo. Drugačije je, jer moramo da radimo nešto što možda i ne želimo. Inače, supruga i ja gledamo dobre filmove, u toku dana pregledamo po dva, tri filma. Naročito ove najnovije, ima dosta dobrih filmova. Tu su nam i deca koja su takođe vredna, uče, odrađuju svoje obaveze i to je sjajno. Vreme se ispunjava, ali mi ljudi smo navikli da budemo slobodni, ali moramo biti odgovorni da bi sve ovo preživeli.

