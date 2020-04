SEDEO SAM U HODNIKU I OČAJAVAO! Mitrović: Bio je najstresniji dan u mom životu! Jedna PORUKA je promenila sve!

On je tada otputovao u Brisel kako bi potpisao za Anderleht na pozajmicu do iz Njukasla do kraja sezone, ali nije išlo sve kako je planirao.

Anderleht nije uspeo da "proda" napača Lukaša Teodorčika u Udineze i nije imao novca u budžetu za srpskog golgetera.

Kako u Njukaslu nije dobio previše prilika, Mitrović je ostao usamljen u jednom hodniku u Briselu.

"To je bio jedan od mojih najstresnijih dana u životu", počeo je Mitrović priču za magazin "Four Four Two". i nastavio:

"Pozvali su me iz Njukasla i rekli da me hoće Midlzbro, preneo sam im da želim da idem bilo gde i počeo sam da pregovaram sa tim klubom", rekao je Mitrović, pre nego što se setio tada menadžera Fulama i svog zemljaka Slaviše Jokanovića.

foto: Profimedia

"Ušao sam na 'Whats App' i video njegovo ime na listi. Pre samo nekoliko dana me je zvao, ali sam mu rekao da idem u Anderleht. Bilo mi je dosadno u tom trenutku i poslao sam mu poruku 'Zdravo, kako si?' i objasnio mu da je transfer propao, a on mi je odogovorio da mu je i dalje potreban napadač", objasnio je Mitrović kako je tekao razgovor.

Kurir sport

Kurir