TERZIĆ NAJAVIO SMANJENJE PLATA U CRVENOJ ZVEZDI PO PRINCIPU UZMI ILI OSTAVI: Srpski šampion pripremio konkretne mere

O tom prilagođavanju na sadašnje okolnosti i onome što nosi budućnost kao i merama koje se planiraju u Crvenoj zvezdi, pričao je generalni direktor Zvezdan Terzić

"Moramo da se prilagodimo, smanjimo troškove na najminimalniju meru. Pratimo šta se dešava u Evropi i svetu, čitamo najstručnije portale za ove oblasti. Sigurno je da ništa neće biti kao do sada, svi moraju da se restruktuiraju. Balans mora da se nađe. Nije samo Crvena zvezda u problemu, nego i mnogo veći i manji od nje. Svi klubovi u svetu će osetiti posledice. U kontaktu smo sa ljudima iz FIFA UEFA, takođe i iz FIFPro. Neke mere svi moramo da preduzmemo, a znamo da su sve oči uprste u najveće klubove. Taj model će morati da slede i oni klubovi sa manjim budžetima", na početku ističe Zvezdan Terzić.

Evropski fudbal posle pandemije korona virusa sigurno neće biti isti.

Mnogo me više brine šta će biti sa fudbalom kad sve ovo prođe, kakve će finansijske posledice ostaviti na evropski fudbal. Videli ste da Juventus u naredna četiri meseca neće davati plate, Barselona će isplaćivati samo po 30 odsto. Кako da objasnimo da Juventus, jedan od najvećih svetskih klubova nema devizne rezerve da isplati plate. Svi su klubovi trošili nešto što očekuju da zarade u narednom periodu. I sad je sve stalo. Barselona i Juventus su vrh ledenog brega, sa domino efektom, do neke slovačke Žiline. Hrabri da igrači najvećih klubova shvataju situaciju, prihvatili redukcije. Ozbiljna je svest da se sačuva fudbal kao sistem. Sigurno je da će i FIFA i UEFA držati stranu klubova u sporovima, ne jer više vole klubove nego igrače, nego prosto želja krovnih organizacija je da pokušaju da spasu fudbal i da se on ne sruši kao sistem. Sve nagoveštava da će biti mnogo sudskih sporova, lančane reakcije, domino efekta.

Crvena zvezda je osetila efekat pandemije jer je bila krajem februara na pragu prodaje igrača na istok.

"Mi smo već platili veliki ceh. Imali smo na vidiku transfere Miloša Degeneka i jednog od špiceva, Milana Pavkova ili Ričmonda Boaćija, ali zbog korona virusa sve je propalo. Od tih para smo mislili da isfinansiramo prolećni deo sezone. Nije to paušalna procena, nego iskustvo iz prošlih godina. Ostvarivali smo ozbiljne prihode iz Azije. Najozbiljnije prihode imamo od transfera igrača, a sada je pitanje šta će biti na leto. Najveći klubove će smanjivati budžete, a to znači da će na evropskom nivou biti mnogo manji fond za transfere nego do sada. I sve to će se kao domino efekat preliti na klubove kao što su Zvezda, Partizan ili bivši šampion Slovačke Žilinu koja je proglasila bankrot.

Srpski šampion priprema konkretne mere.

Ono što sledi u naredna dva dana je razgovor sa svakim igračem, upoznaćemo ih sa situacijom. Predočićemo koja je preporuka FIFA, a to je da se smanje plate na 50 odsto u ova tri meseca. Razgovaraćemo o finansisjkoj perspektivi Crvene zvezde zbog svih ovih problema. I sigurno se redukcija plata neće osetiti samo u Zvezdi, to je ono što sledi u svim klubovima Evrope. Ozbiljno se bavimo problematikom. Vidimo kakve mere se preporučuju, imamo direktan kontakt sa FIFA i UEFA. Do rešenja dolazimo u razgovoru sa eminentnim ljudima. Naravnom, sve to mora da se uklopi u pravnu formu.

Fudbaleri su druga pregovaračka strana.

Nije to obaranje ruku između igrača i kluba, predočićemo im koji je maksimum što može da im se plati da se ne uruši Zvezda kao sistem. Neće biti mnogo prostora za razgovor, varijanta je uzmi ili ostavi. Za tri meseca je letnji prelazni rok, čeka nas razlaz sa nekim igračima, pa i onima koji ne budu prihvatili. Igrači, međutim, moraju da budu svesni, da i njihovi potencijalno novi klubovi primenjuju iste ekonomske mere. I neće samo fudbaleri osetiti nove mere, planiramo smanjenje troškova u svim segmentima, počev od plata u vrhu menadžmentu, do svih ostalih zaposlenih. Dali smo nalog svim direktorima unutar kluba da naprave detaljnu analizu i plan redukcije troškova u svojim sektorima.

Zvezdan Terzić uverava da sve mere imaju jedan cilj:

- Sve radimo da bismo sačuvali Zvezdu kao sistem. FIFA i UEFA preduzimaju mere da sačuvaju fudbal kao sistem. Negde je verovatno i na evropskom nivou došlo do nerealno visokih plata mnogih igrača, pa i u Crvenoj zvezdi. A, ova pandemija, koja je dovela do finansijskog karambola i kolapsa u evropskom fudbalu, otreznila je fudbalski svet. Moraće na racionalniji način da se pristupa u budućnosti", zaključio je generalni direktor Crvene zvezde.

