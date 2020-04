"Fudbal će se vratiti, a kada se to desi, proslavićemo zajedno izlazak iz noćne more. Ipak, postoji jedna lekcija koju moramo da razumemo, a to je da će fudbal kada se vrati biti totalno drugačiji", rekao je Infantino za italijansku agenciju Ansa.

Fudbal je u velikoj većini svetskih država prekinut zbog pandemije.

Infantino je kazao da očekuje da ljudi posle krize budu bolji, humaniji i više okrenuti pravim vrednostima.

Kurir sport / Beta

