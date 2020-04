MOLIMO SE DA BUDE ŠTO MANJE ŽRTAVA! Ivanić: Moramo ostati pozitivni!

Uz redovno treniranje, vreme posvećuje porodici i apeluje na sve građane da se odgovorno ponašaju, slušaju savete lekara i energiju troše na korisne stvari.

" Generalno, svi su dovoljno upućeni u rad u našem klubu. Mi smo redovno na vezi, počev od igrača, stručnog štaba do uprave. Imamo naš program po kom treniramo svakog dana u kućnim uslovima. Naravno, to ne može da se poredi sa treninzima koje smo radili svi zajedno na terenu, ali u ovom trenutku, po mom mišljenju, svima je najmanje do fudbala. Molimo se svi da bude što manje žrtava i da se ova situacija što pre završi na najbolji mogući način. Trenutno ima mnogo važnijih stvari od fudbala, a to su životi svih nas", počeo je Ivanić.

Vezista crveno-belih je otkrio i kako provodi slobodno vreme, kao i da je zabava lek za dosadu.

"Mislim da svako može da „trenira“ kod kuće, naročito ako se napravi dovoljno dobar, a zanimljiv fizički rad u skladu sa mogućnostima. Posavetovao bih ljude da, pre svega, ostanu mirni, da ne paniče, moraju da shvate ovu situaciju, u kojoj smo se svi mi našli, na jedan zdrav, ozbiljan način. Razum mora doći do izražaja kako bi svi izašli jači iz ovog. Treba se, naravno, posvetiti sebi i svojoj porodici kada već to ovi uslovi dopuštaju. Treba raditi svemu ono za šta nemamo vremena zbog svakodnevnih radnih obaveza kao što su čitanje, učenje, gledanju serija i filmova. Kakav god hobi imali treba iskoristiti ovo vreme i pre svega uživati."

Takođe, Ivanić napominje da moramo ostati pozitivni kako bi se sve vrlo brzo vratilo u normalu.

"Možemo dosta toga dobrog izvući iz cele ove teške situacije. Možemo da je preusmerimo na neke druge, korisnije stvari, a ne da kukamo i da čekamo kada ćemo se vratiti svojim obavezama. Naravno da će sve ovo promeniti dosta toga. Jedino što mi možemo da uradimo jeste da budemo odgovorni i da slušamo pametnije od nas. Kako bi se situacija što pre smirila moramo slušati savete lekara. Posle priprema smo uhvatili dobar ritam, odigrali smo utakmice i podizali formu. Moramo ostati pozitivni, raditi korisne i zabavne stvari, a vreujem da će se sve ubrzo vratiti u normalu."

Zvezdina "osmica" je optimista i veruje da će se uskoro vratiti na teren, a kao strelac poslednjeg gola protiv Napretka pred prekid prvenstva šali se na svoj račun..

" Kažem sebi, kako sam dao gol,fudbala nema. Sve je lakše kada se malo našalimo i zabavimo. Svakako, jedva čekam da se vratim treninzima i utakmcama. Mislim da ćemo posle ovoga imati još veću želju i motivaciju da budemo još jači i bolje kada se sve ovo završi. Moramo biti spremni iako je najveća odgovornost na savezima što se tiče termina i ostalog. Kako nama, tako i svima, nismo jedini u ovakvoj situaciji, krećemo od nule, nema izgovora. Ovo je nova situacija za sve nas, ali ja sam optimista i mislim da ćemo se vrlo brzo vratiti u formu" završio je Mirko Ivanić.

Kurir sport

Kurir