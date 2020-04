KAKO JE TO BITI IGRAČ KORONE U OVO VREME! Milan Radin se javio iz karantina iz Poljske! VIDEO

Iz Aktobea, Radin je prešao u poljsku ligu i igra za tim iz grada Kelce koji se zove KORONA. Kako protiču dani igrača Korone i njegove porodice u izolaciji, koliko ima zaraženih u Poljskoj, da li trenira, kad se nastavlja prvenstvo...

- Veliki pozdrav iz Poljske, iz grada Kelce. Ovde u Poljskoj ima negde oko 3.000 zaraženih. Što se tiče samog grada ima možda desetak slučajeva, što spada u jednu od najmanje ugroženih oblasti u celoj državi. Koliko vidim ovde se ljudi pridržavaju uputstva nadležnih i ne šetaju se mnogo po ulicama. Što se tiče treninga, mi smo do pre dva dana trenirali po parkovima i šumama, ko gde može, radimo individualno. Nije ni malo lako, ali tako mora u ovom trenutku. Što se tiče nastavka lige vidim dosta optimizma i želje da se liga nastavi, ali niko sa sigurnošću to ne može da nam kaže. Prva priča je bila da će se liga nastaviti početkom maja, ali po novim inforacijma to će biti krajem maja, početkom juna, ali ništa nije sigurno pošto je ovo sve novo za nas. Ja ovde živim sa ženom i ćerkom, tako da vreme provodimo u igri sa ćerkicom koja zahteva puno pažnje jer je zatovrena u stanu po ceo dan, a navikla je da se puno kreće i da je veoma aktivna. Poštujemo sva upustva, gledamo serije i filmove po ceo dan. Na kraju, želeo bih da apelujem na građane Srbije da shvate ozbiljnost situcije i da ostanu kod svojih domova - rekao je Radin u izjavi za televiziju Arena.

