JEDVA JE DISALA! GOVORILA JE DA IMA OSEĆAJ DA JOJ NEKO SEDI NA PRSIMA: Roben o UŽASU koji je njegova supruga preživela

Slavni Holanđanin opisao je užas kroz koji je prošla njegova supruga.

"Sreća da se oporavila, ali nije bilo lako. Bilo joj je loše. Najgora stvar je bio pritisak u grudima, kao i otežano disanje. Nimalo prijatno. Bilo joj je potrebno dosta vremena da se izleči, ovo nije nešto što prolazi za dan ili dva. Bili smo u karantinu dve nedelje i drago mi je što se stanje nije pogoršalo", rekao je Roben, a zatim dodao:

"Bilo je strašno. Nije sve skupa trajalo kratko, niti su simptomi bili lakši. Danima je jedva disala, stalno ponavljala da ima osećaj kao da joj neko sedi na prsima", rekao je Roben.

Arjen i Bernadien imaju troje dece, sinove Luku (12) i Kaija (8) i ćerku Lin (10).

"To je bilo najteže. Neizvesnost oporavka te strah od toga da i deca ne obole. Ali nas četvoro smo na svakom testu bili negativni, a nedeljama nismo doslovno iz kuće izašli i ne znam kako bi preživeli da nije bilo dragih prijatelja", rekao je Roben.

"Namirnice su nam jednom dnevno ostavljali pred vratima, dvaput dnevno dolazili da izvedu psa barem nekoliko minuta u šetnju. Zdravlje, porodica i prijatelji. To je sve u životu", zaključio je Roben a onda se okrenuo fudbalu.

"Pita me Švajnštajger vuče li me da opet zaigram. O da, vuče. Možda ne toliko na pripreme, ali na trening i utakmice da, ali to je normalno nakon dve decenije karijere. Uvek će ostati tako", poručio je Roben.

