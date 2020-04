FUDBALERI AJNTRAHTA SREĆNI ZBOG POVRETKA NA TRENING! Fernandes veruje da će se Bundesliga nastaviti krajem maja!

Bundesliga je zbog pandemije korona virusa suspendovana 13. marta i neće se nastaviti pre 30. aprila.

"Kada se vratimo, biće to bez publike. Mislim da će to biti krajem maja. Nemoguće je misliti da bismo u junu, julu ili avgustu mogli da igramo pred 50.000 ljudi. To bi bilo pogrešno", rekao je Fernandes.

On je rekao i da su trojica ili četvorica igrača tog kluba bila pozitivna na korona virus i da su morali u samoizolaciju na 14 dana.

Kako je naveo, igrači Ajntrahta treniraju u grupama od po troje ili četvoro i nije im dozvoljen kontakt. U svakoj svlačionici može da boravi samo po troje igrača i ne mogu da koriste teretanu.

"Lepo je biti na terenu, ali pazimo - peremo ruke i sve... Srećni smo. To je jedini način na koji možemo da radimo svoj posao", rekao je švajcarski fudbaler.

Fernandes je kazao i da će igračima biti potrebno tri ili četiri nedelje za pripreme za nastavak sezone jer bi u suprotnom bilo mnogo povreda.

Kurir sport / Beta

Kurir