KO JE NAJBOLJI FUDBALER SVIH VREMENA: Ako pitate mog Filipa, Ronaldo je bolji od Mesija!

Hit Odgovor je stigao iz doma Nemanje Matića. Naš as nije mogao da se odluči, dok njegov sin na prestolu vidi samo asa Juventusa

Odgovor na pitanje koje već deceniju i po muči najveće fudbalske stručnjake - ko je bolji: Leo Mesi ili Kristijano Ronaldo, došao je iz kuće srpskog reprezentativca Nemanje Matića.

Istini za volju, nije ga dao 32-godišnji vezni fudbaler Mančester junajteda, već njegov sin Filip. - Ako biste pitali mog sina, on bi odmah rekao da je Ronaldo bolji od Mesija. Oni su baš različiti tipovi igrača. Za Portugalca se može reći da je talentovan, ali on je dosta toga postigao zahvaljujući napornom radu - rekao je Nemanja Matić i dodao: - Mesi je talentovan. Neću reći da i on ne radi jako, ali su drugačiji.

Matić je u ovom pomiriteljskom obraćanju planeti podeljenoj na tabore „za Mesija“ i „za Ronalda“ izneo zaključak: - Ne znam ko će na kraju biti bolji od njih dvojice, ali sam siguran da su obojica najbolji igrači u fudbalskoj istoriji.

Portugalac zna s decom Filip dobio poklon od Ronalda Za razliku od sina, koji je naklonost prema Ronaldu pokazao i prošlog septembra, kada je čekao svog idola ispred svlačionice da ga upozna i uzme autogram posle kvalifikacionog duela Srbije i Portugala (2:4), stariji Matić se ne usuđuje da kaže ko je bolji. - Teško mi je da se opredelim za jednog. Mislim da je ispravno reći da su preko 15 godina njih dvojica najbolji.

