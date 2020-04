KORONA OBORILA CENU ORLOVIMA: Sergej vredeo 80.000.000, sad mu cena 64.000.000 € (FOTO)

Koronavirus je paralisao sport u čitavom svetu, a posledice žestoke pandemije tek će se odraziti na budžete klubova i sportista.

Nema sumnje da će najveći udarac osetiti fudbaleri, kojima je već drastično opala cena na tržištu. I dok klubovi širom sveta smanjuju plate igračima čak i za 70 odsto (u proseku ipak 50 odsto), Kurir vam donosi najsvežije podatke sa Transfermarketa, gde se jasno vidi koliko je opala cena srpskim reprezentativcima.

Specijalizovani sajt za vrednost klubova i fudbalera iznosi podatak da je igraču Lacija Sergeju Milinkoviću-Saviću korona pojela 16 miliona evra, jer je pre pandemije virusa vredeo 80, a sada 64 miliona evra. Sve ovo se loše odrazilo i na cenu napadača Reala Luke Jovića, koji je u Madrid došao za 60 miliona, u toku sezone zbog loših partija u „kraljevskom klubu“ prvo mu je tržišna vrednost pala na 40, a sada i na 32 miliona evra. Slična situacija je i sa Jovićevim prošlogodišnjim saigračem u Ajntrahtu Filipom Kostićem, koji sada vredi 30 miliona evra, a pre korone cena mu je iznosila 40 miliona. Njih trojica zasad su najgore prošli. Slede Nikola Milenković, Dušan Tadić, Dušan Vlahović...

Slična je situacija i s fudbalerima u svetu, pa i u regionu. A među prvima koji se pobunio što mu je klub smanjio platu jeste Hrvat iz redova Barselone Ivan Rakitić.

- Svestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krompira s kojom mogu da rade šta hoće. Želim da budem tamo gde me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barseloni, divno, a ako nije, otići ću tamo gde me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpeti takvo ponašanje - istakao je Rakitić u katalonskom Dnevniku, iako su španski mediji prethodnih dana izveštavali kako su se fudbaleri Barselone jednoglasno složili o smanjenju plate usred krize koju je prouzrokovala pandemija koronavirusa.

Ni najbolji nisu imuni Mesiju pala vrednost za 28, Ronaldu za 15 miliona evra I najbolji fudbaleri sveta moraće da se suoče da će im zbog korone u narednom periodu cena na tržištu biti znatno manja. Prvi na listi je napadač PSŽ Kilijan Mbape, kome je cena pala za 20 miliona evra. Najboljem fudbaleru sveta Lionelu Mesiju vrednost je opala za 28 miliona evra, dok će Kristijano Ronaldo, igrač Juventusa biti „lakši" za 15 miliona evra.

