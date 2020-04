SLAVNI GOLMAN BIO NA SAMRTI, IZLEČIO SE, A ONDA IZNEO ŠOKANTNU TVRDNJU Turska ima lek za koronu, davali su mi ga 10 dana

Redžber je primljen u bolnicu u kritičnom stanju, bio je na respiratoru, ali se uspešno oporavio.

Posle svega se zahvalio mnogima na pomoći, ali je i izneo šokantnu tvrdnju.

"Pobedio sam u najvećoj utakmici u životu. Bio je to dug i veoma težak proces lečenja za mene. Postoji lek za ovaj virus u Turskoj koji je odobrio naše Ministarstvo zdravlja. Lekari su tu metodu primenjivali intenzivno na meni 10 dana i uložili su mnogo truda. Podrška mojih najmilijih u ovom procesu je bila fantastična. Sve je to bilo od velikog značaja i bilo je lakše verovati da ću iz ove borbe izaći kao pobednik. Na kraju smo svi veoma srećni i to je najvažnije", rekao je Redžber.

Redžber je za reprezentaciju branio čak 120 puta, a karijeru je završio 2012, godine u redovima Bešiktaša, u koji je došao iz velikog rivala – Fenerbahčea.

