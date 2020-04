IZABRALI SMO NAJLEPŠI PROMAŠAJ SVIH VREMENA! Ovaj potez Ronaldinja od pre 13 godina niko ko voli fudbal nije zaboravio!

Nakon mesec dana provedenih u ozloglašenom zatvoru u Asunsionu, Ronaldinjo je puštin na izdržavanje kazne iz kućnog zatvora, tačnije prebačen je u jedan lokalni hotel. Sve oči lokalne, ali i svetske javnosti, bile su uprte u ovaj neverovatan, a po rečima samog Ronaldinja, montiran proces. U ovom slučaju Brazilcu nije pomogla ni planetarna popularnost koju bez sumnje poseduje. I dok se svi prisećaju njegovih sjajnih poteza i golova, mi smo odlučili da uradimo nešto malo drugačije. Setili smo se Ronaldinjovog najlepšeg promašaja - da, dobro ste čuli. Po mnogima, ali i nama, ovaj promašaj bio je lepši od mnogih pogodaka koje smo do sada videli!

Sve se dogodilo u čuvenoj sezoni 2006/07 španske Primere kada je titulu šampiona odneo Real Madrid, iako je Barsa imala paklen tim. Ronaldinjo, Eto, Ćavi, Inijesta, Mesi, Pujol... samo su neka od imena koja su te sezone nosili dres Katalonaca. Po mnogima, možda i najjači tim Barse ikada, ipak, to nije bilo dovoljno za naslov šampiona. Real je na kraju došao do titule sa istim brojem bodova kao i Barsa, ali i sa boljim međusobnim skorom. Najzaslužniji za to bio je špic Rud Van Nistelroj koji je tek došao iz Mančestera i sa 25 pogodaka odneo titulu najboljeg strelca. Ipak, jedan momenat iz te legendarne sezone ostao nam je urezan u sećanju.

Bilo je to 24. kolo španske Primere, 25. februara 2007. godine, kada su Katalonci na Kamp Nou ugostili Atletik Bilbao i još 65.000 gledalaca željnih magije od domaćih fudbalera. Barselona je već u prvom poluvremenu završila posao. Najpre autogol Amorebiete, a onda i Ćavi i Eto uspeli su već do velikog odmora da reše pitanje pobednika ovog meča. Pravo je čudo da domaći u nastavku nisu uspeli nijednom da zatresu mrežu Aranzubie, ali daleko od toga da gledaoci nisu imali šta da vide.

Jedan od momenata koji je izmamio uzdahe svih prisutnih dogodio se u 59. minutu meča kada je pravi dar-mar po levoj navalnoj strani napravio Ronaldinjo. Primio je Brazilac dugu loptu, onako je u svomm stilu zalepio je za kopačku, i krenuo u pohod. Probao je najpre Sariegija loptu uklizavanjem odmah da izbaci u aut, znajući šta se sprema, ali samo je ispao ''smešan''. Brazilac je lako gurnuo loptu i ušao u šesnesterac. Tamo su ga čekali Espozito i Iraola koje je Ronaldinjo potezima sa malog fudbala lako ''rešio'' i došao na zicer sa golmanom Atletika. Usledila je nova magija. Brazilac je probao lobom da pogodi mrežu, ali prečka se isprečila. Ostaje žal zbog ovog promašaja, ali ako bi postojala kategorija ''najlepši promašaj'' sigurni smo da bi ovaj bio na samom vrhu.

Koliko je Brazilac bio veliki igrač najbolje pokazuje i to što se nakon ovog promašaja nije uhvatio za glavu, kao većina njegovih saigrača, već se samo slatko nasmejao. Jasno je tada pokazao ovaj ''mađioničar'' koliko ustvari voli ovaj sport.

Ronaldinjo je tu sezonu završio kao treći najbolji strelac lige sa 21 postignutim golom. Malo li je za jednog fudbalera koji nije igrao u samom špicu!?

Autor: Nemanja Ilić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir