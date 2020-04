ZVEZDAN TERZIĆ DEMANTOVAO RUSKE MEDIJE: To je jedna velika LAŽ, sponzorstvo ostaje!

- To je jedna velika laž i izmišljotina. Gasprom ostaje sponzor Zvezde do 2021. godine sa čvrstim ugovorom od četiri miliona evra godišnje i to se neće sigurno promeniti, mogu da garantujem. To su medijske spekulacije kojima ne treba davati puno prostora - rekao je Terzić iz svog kućnog karantina u uživo uključenju na Zvezda Tv.

Podsetimo, ruski mediji danas su preneli informaciju kako će Gasprom prekinuti saradnju sa FK Crvena zvezda zbog lošeg tržišta koje je izazvano pandemijom koronavirusa.

