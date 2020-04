JA SAM NAJVEĆI BAČENI TALENAT! Kasano pričao o lošim stvarima iz svoje karijere

"Bukvalno sam sve moguće uprskao, najveći sam bačeni talenat u istoriji", rekao je Kasano za "Sky Sports" i dodao:

"Nisam želeo da treniram, vređao sam ljude, svađao se od jutra do večeri. Prešao sam liniju previše puta".

Nekadašnji reprezentativac Italije da je dete u njegov život unelo mirnoću.

"Deca vas promene. Da sam imao dete sa 20 godina, naučio bih ih svim lošim lekcijama. Sada sam bolji čovek i na svemu zahvaljujem ženi. Ponosan sam što je imam pored sebe".

Kasano ističe da žali što nije iskoristio šansu u Realu.

"Najviše žalim za tim što nisam iskoristio šansu u najvećem klubu u kojem su u isto vreme igrali Zidan i Ronaldo. Propustio sam veliku šansu, takoreći je bacio. Došao sam kao zamena za Figa i Ovena. Bio sam dobar, ali sam srljao iz greške u grešku", kaže Kasano i dodaje:

"Izgubio sam 16 kilograma tokom leta, postigao dva gola u tri meča i na četvrtom me je Kapelo ostavio na klupi. Zamerio sam mu to, a kada se zameriš Kapelu, on te jednostavno odstrani. Čak mi je dao novu šansu posle toga. Toliko toga je učinio za mene, ali sam mu ja minimalno uzvratio".

