NI U LUDILU! Toti: Nisam glup da pustim sina u Lacio!

Totijev sin Kristijan trenutno nastupa za podmladak Rome, prateći korake proslavljenog oca.

Nekadašniji kapiten "Vučice" nedavno je navodno rekao da neće stati na put sinu ako želi da pređe u Lacio, što je naravno izazvalo salve nezadovoljstva navijača Rome.

Toti je odlučio da na Instagramu demantuje tako nešto i u razgovoru sa Alesandrom Del Pjerom otkrio da su njegove reči pogrešno protumačene.

"Rekao sam da kada bih se ponašao kao agent i kada bi me pozvali Juventus, Milan ili Lacio, da bih im se javio i odgovorio. Kristijan je ionako kao ja. On bi odgovorio isto što i ja, a to je – 'ne'. Nisam toliko glup da pustim Kristijana u Lacio. Da li stvarno mislite da bih to uradio?", naglasio je Toti.

