SUPERLIGA PO SKRAĆENOM MODELU: Zvezdi titula već 30. maja?

Ukinut je plej-of i plej-aut.

To znači da će Crvena zvezda imati priliku već u 27. kolu da dođe do titule.

Aktuelni prvak gostuje tada na Banjici i sa tri boda dolazi do šampionskog pehara. Zvezda ima 11 bodova više od Partizana, koji u prvom kolu nastavka prvenstva dočekuje Mladost.

Kada je reč o donjem delu tabele za njih je stigla lepa vest - nema ispadanja iz elitnog ranga. Svih 16 ekipa i sledeće godine ostaje u Super ligi, a pridružiće im se dva najbolja tima iz Prve lige Srbije.

Za pripreme do nastavka sezone klubovi u našoj zemlji imaće 25 dana. Čim prođu prvomajski praznici ekipe kreću sa treninzima. Za početak to će da bude u grupama od 10 (devet igrača plus trener), a vrlo brzo će moći i da svi rade kolektivno. To bi trebalo da bude sasvim dovoljno vremena da fudbaleri dostignu potreban nivo spreme za odigravanje mečeva.

Sve utakmice do kraja sezone igraće se bez publike uz drastične higijenske mere koje će uskoro biti obelodanjene klubovima i javnosti. Igrači će takođe biti upućeni u nova pravila ponašanju na terenu koja zabranjuju pljuvanje, izduvavanje nosa, zajednički izlazak na teren...

Čeka se žreb U Kupu sve po starom Kada je reč o nastavku takmičenja u Kupu Srbije tu neće da bude promena. Početkom juna igraće se mečevi četvrtfinala, zatim će uslediti polufinale i meč za trofej. Još nisu poznati parovi četvrtfinala u koje su se plasirali Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Radnički, Čukarički, Mladost, Radnik i Inđija.

