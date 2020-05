VUJADIN SAVIĆ: Krasnodar je bio prekretnica, prečka iz Londona me i dalje proganja!

Vujadin Savić kako sam kaže proživeo je najlepše trenutke u dresu Crvene zvezde. Igrao je grupne faze Lige Evrope i Lige šampiona, bio u prvoj generaciji posle 26 godina koja je uspela da prezimi u Evropi. Bivši kapiten crveno-belih izneo je zanimljiv stav o koronavirusu, koji je zaustavio uobičajen život u svetu i uticao na ogromne promene u fudbalu koje će tek da uslede.

U ispovesti za Kurir otkrio je koja je utakmica u dresu Crvene zvezde bila prekretnica da se klub vrati na stare staze slave i u poslednje tri godine postane redovan učesnik velikih evropskih takmičenja pod okriljem UEFA. Prisetio se i prečke koju je pogodio na utakmici protiv Arsenala u Londonu.

Korona. Šta misliš o virusu i kako si se na Kipru borio sa njim?

- Ovo je ozbiljna tema o kojoj ne bi trebalo mnogo da pričaju ljudi koji se ne razumeju u to! Informišem se isključivo iz medija, ima tu dosta nelogičnosti! Moje mišljenje je da je ovo samo uvod i priprema za nešto mnogo gore što nas očekuje! Koliko sam upoznat, Kipar je država koja je najmanje zaražena... Oko 300 obolelih od korone i 18 umrlih... Porodica i ja poštujemo mere koje je država propisala, imamo slobodu kretanja od ujutru pa do 21.00 sat, uz obavezno slanje poruke policiji zašto izlazimo i gde idemo... Mi to koristimo samo kako bismo otišli u prodavnicu ili apoteku - istakao je Vujadin Savić.

Koja sezona ti je najdraža u Crvenoj zvezdi u poslednje tri godine i zašto?

- Svaki dan mi je bio prelep u Crvenoj zvezdi! Ali ako bih morao da izdvojim onda je to prva sezona! Jednostavno, nestvarna energija, hemija i euforija koja je vladala u svlačionici, na tribinama i u javnosti!

A, koja sezona ti je najteže pala u Zvezdi u poslednje tri godine i zašto?

- Sve su mi bile lepe, nismo imali teških trenutaka! Jedino što me boli je poraz u finalu kupa protiv Partizana!

Koja utakmica je bila prekretnica za velike uspehe Crvene zvezde? Da li ona protiv Krasnodara ili ona protiv Salcburga?

- Prekretnica je bila posle pobede protiv Sparte iz Praga na Marakani! Tu smo počeli da verujemo u sebe i sve ono što nam je šef Vladan Milojević pričao! On je više verovao u nas, nego mi u sebe! Ali posle te utakmice smo videli da smo tim i da možemo da igramo sa svakim! Sparta je bila prekretnica kod nas igrača da počnemo da verujemo, a Krasnodar za klub! Ta utakmica protiv Rusa mi je i najdraža. I sad se naježim kad pomislim na to veče! Verujte mi da će vam svaki igrač koji je igrao Krasnodar i Salcburg reći da mu je draži Krasnodar! Jednostavno, to je bio prvi veliki uspeh te naše generacije. Zvezda u Evropi posle 25 godina! Euforija na stadionu! Ludilo! Salcburg je odmah posle Krasnodara... I ta utakmica je nezaboravna, 15.000 Delija na gostovanju, dva gola za samo jedan minut! Ulazak u Ligu šampiona. Čarobno!!!

Setiš li se one prečke u Londonu protiv Arsenala? Sanjaš li je možda... Napraviš li možda paralelu sa ocem Dušanom koji je utišao Hajberi svojim golom?

- Ta prečka me proganja često! Čak mi i navijači Partizana često priđu i kažu kako im je žao što ga nisam dao Arsenalu! Zamislite onda koliko je meni žao? Trenutak dok je lopta išla ka golu, bio je 35. minut, svašta mi je prolazilo kroz glavu, već sam počeo da se radujem i odmah pomislio na tatu i kako ćemo pričati i prepričavati moj i njegov gol Arsenalu! Zaista bi bila lepa priča, mislim da se u istoriji nije desilo da i otac i sin daju gol istom protivniku u evropskom takmičenju - sa dosta sete zaključio je Vujadin Savić.

Kurir sport/ Aleksandar Radonić

