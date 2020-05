NIJE REALNO DA SUPERLIGA KRENE U NAREDNIH MESEC DANA Savo Milošević: Nedostaje mi pokoji izlazak u kafanu... (FOTO)

Partizan u ponedeljak i zvanično počinje sa radom, odnosno treninzima u svom sportskom centru u Zemunelu, a trener crno-belih Savo Milošević bio je gost jutarnjeg programa TV Prva gde je govorio na aktuelene teme.

"Imamo jasno definisane uslove od Ministarstva. Držaćemo se plana u narednih sedam dana, a ako se bude ukinulo vanredno stanje, to će dodatno olakšati stvar. Treniraće se u grupama od po devet igrača, držaće distancu od dva metra i neće biti fudbalske igre i duela. Imamo definisane uslove oko dezinfekcije prostora gde će igrači dolaziti i boraviti. Posle treninga nećemo organizovati ručak i sastanke u sportskom centru, neće biti zadržavanja. Informacije će dolaziti iz dana u dan, pa ćemo se prema tome dalje odrediti", počeo je priču trener Partizana.

"Govorim u svoje lično ime, sa stanovišta struke, period koji je nephodan da bi se igrači pripremili, samim tim i zaštitili od povreda je četiri nedelje, minimum. Tada i možete darazmišljate onekom takmičenju. Bilo koja druga priča, prebrzi ulazak u utakmice, nije realan. Kao što vidite i u svetu su slučajevi različiti, od države do države. Dosta toga zavisi i od Vlada država, pa će verujem tako biti i kod nas, jer su to ljudi koji imaju bolji uvid u trenutno stanje sa korona virusom. Znaju bolje od nas i znaju koliko brzo možemo da počnemo takmičenje, ali sa aspekta struke, smatram da nije realno da u narednih mesec dana imamo takmičarske mečeve", objasnio je Milošević koji je otkrio i šta mu je to nedostajalo tokom vanrednog perioda i čemu se raduje u budućnosti.

"Rad sa ekipom, to je išlo dosta dobro, pronašao sam se u ovom poslu i radu sa momcima, to će me najviše radovati. Nedostajaće mi i poneki izlazak u kafanu, to je nešto što je identitet ljudi sa ovih prostora. Sad vidimo kako je sve to bitno kada ne možemo da upražnjavamo lagodan stil života", rekao je Milošević.

