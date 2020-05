NATERALI SU NAS DA SE SKINEMO I TUŠIRAMO PRED ČUVARIMA: Bivši predsednik Barse opet o AGONIJI iza rešetaka... (FOTO)

Godinu dana kasnije bivši čelnik katalonskog kluba progovorio je o danima iza rešetaka i otkrio kako izgleda život između četiri zida.

"Kada smo došli tamo, naterali su nas da se skinemo i tuširamo pred čuvarima. Potom su nam dali bele zatvorske uniforme kao one u Gvantanamu samo što ove nisu bile narandžaste. Obukli smo ih, a naše stvari su ubacili u neku đubretarsku kesu. Pričali smo sa zatvorskim edukatorom i zamolio sam ga da me stavi u ćeliju sa Đoanom (Besolijem, njegovim poslvnim partnerom), kako bismo bili zajedno u tom teškom trenutku. Razumeo me je, i postupio ljudski", ispričao je Rosel u jednom španskom TV programu, a preneo Mundo Deportivo.

foto: EPA/Javier Lizon

"Ćelija je bila dugačka pet, a široka dva metara. Tuš kabina je bila mala i otvorena, a tu je bio i metalni čučavac. Nikada neću zaboraviti zimu u toj ćeliji, zadnjica nam se zaledila, a bilo me je i sramota od partnera jer nije bilo ni trunke intimnosti. Ljudsko telo se prilagodi na zatvor, čak i na loše navike. Kao zver", rekao je Rosel i dodao:

"Od tada mrzim čekanje u redovima. U bioskopu, pozorištu, nigde više ne stojim u redu i to sam rekao supruzi. Kad vidim da se negde čeka red produžim dalje. U zatvoru sam stalno "visio u redovima", za kafu, za hranu, za novine, za teretanu, za večeru, ma za sve. Navikneš se u zatvoru", zaključio je bivši predsednik Barselone.

foto: Profimedia

Rosel je bio optužen za proneveru novca od prodaje televizijskih prava i organizovanja prijateljskih utakmica u Brazilu, kao i zbog pojedinih sponzorskih ugovora u toj zemlji.

Takođe se tereti i da je deo kriminalne organizacije, ali je pod lupom i transfer Nejmara iz brazilskog Santosa.

U razgovoru za Mundo Deportivo godinu dana od puštanja na slobodu, Rosel smatra da je neopravdano kažnjen zbog navodnog "pranja novca".

(Kurir sport)

