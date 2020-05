FUDBALERI HAJDUKA I ZVEZDE PLAKALI SU I PADALI NA ZEMLJU: ON je snimio trenutak kada je javljeno da je Tito umro! VIDEO

Četvrtog dana maja 1980 godine novinar i televizijski snimatelj Milomir Jasnić bio je u Splitu jer je kao član redakcije Indirekta dobio zadatak da prati duel Hajduka i Crvene zvezde koji je igran u okviru fudbalskog prvenstva Jugoslavije.

Našao se na Poljudu ne sluteći da će postati svedok i ovekovečiti momenat kada je objavljeno da je preminuo Josip Broz Tito i kada su za predsednikom tadašnje zemlje plakali gotovo svi gledaoci i akteri meča koji je prekinut.

Kada je nastao haos na terenu, Jasnić nije bio svestan toga šta se dešava, ali je shvatio da mora to da zabeleži kamerom.

S obzirom na to da je znao da ima vrlo ograničenu količinu filmske trake koja mu je preostala (ooko dva i po minuta), odlučio je da napravi manji broj dugačkih kadrova.

Dodaje da su drugi kamermani bili zapanjeni i nisu reagovali na ono šta se dešava oko njih i kako se stadionom čuo veliki plač.

- Do se desilo na početku karijere. Dobio sam zadatak da napravim reportažu sa derbija koji je uvek bio interesantan. Odjednom čuo se oficijalni spiker, Nisam obraćao pažnju. Potom sam video da svi igrači trče napred. Nisam znao šta se dešava. Imao sam malo trake i računao da je najbolje da pravim dugačke kadrove. Dok sam trčao prema centru gde su bili fudbaleri kamermani su stajali mirno. Pakleno je bilo kod fotoreportera. Sa svih strana se čuo plač, kuknjava, padanje na zemlju. Braća Vujović su čini mi se pala na zemlju. Morao sam to da zabeležim i ostao zaprepašćen reakcijom kamermana koji su stajali mirno. Samo mali broj nas je reagovao, rekao je Jasnić.

Jedna od njegovih uspomena na Tita jeste priča o njegovoj bradi. Pošto je Jasnić postao deo reporterske ekipe koja će da prati Tita, direktor Zečević je rekao da mora da se obrije. On je to učinio pa ga sledećom prilikom Tito nije prepoznao, rekavši da je mu lepo stoji brada i da ne treba više da se brije. Kada mu je brada malo narasla, direktor je bio zbunjen da vidi Janjića neobrijanog, na šta je on rekao "Drug Tito mi je rekao da mogu da nosim bradu".

