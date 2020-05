NENAD BJEKOVIĆ O 100. DERBIJU: Da sam dao drugi gol, Zvezda ne bi slavila Đurđevdan!

Partizan je imao jasan cilj za 100. večiti derbi na Đurđevdan na stadionu Crvene zvezde - pokvariti slavlje domaćinu. Došli su crno-beli na Marakanu spremni i orni, ne samo da se nadigravaju, već i da pobede najvećeg rivala. I sve je krenulo po njih kako treba posle gola Nenada Bjekovića juniora... A, onda, 20 minuta mraka, gde su stali i prepustili rivalu utakmicu, samim tim i pobedu. Bilo je 2:1, za Zvezdu, iako je Partizan prvi poveo.

Za Kurir je o 100. večitom derbiju pričao baš Nenad Bjeković junior. Strelac jedinog gola za crno-bele, čovek koji već skoro dve decenije retko daje izjave za medijem, jer kako sam kaže, ne treba mu pažnja javnosti, voli da uživa u miru svoje porodice.

- Bio je lep dan, kao nacrtan za derbi i veliku utakmicu. Svakako da je prva asocijacija na 100. derbi pun stadion. U nekom obimu u kojem sam siguran, da pre i posle toga nije bilo toliko publike. Kad smo izašli na zagrevanje bilo je neverovatno. Iz ove perspektive, kad razmišljam to je bilo izuzetno, ali kad si igrač onda to vidiš kao utakmicu, kao derbi sa motivom da pobediš - počeo je razgovor za Kurir Nenad Bjeković junior.

Igrači Partizana izjavljivali da će dati sve od sebe da Zvezdi pokvare slavlje na Đurđevdan.

- Bili smo blizu! (smeh) Neverovatna utakmica. Stvarno posebna. I sa jedne i sa druge strane ostala je u sećanju navijačima. Državna televizija dala je direktan prenos, iakonije bio predviđen, jer je 10.000 ljudi ostalo ispred stadiona. Tolika je pažnja bila, sa mnogo strasti i emocija.

Partizan je imao kvalitetne igrače predvođene trenerom Ljubišom Tumbakovićem. - Izuzetna generacija. Kako naša, tako i Zvezdina. Pandur kao kapiten najiskusniji. Dovoljno je samo ponenuti Savu Miloševića, Dragana Ćirića, Sašu Ćurčića, Nišu Saveljića, Alberta Nađa... Neki od nas su bili zajedno od petlića, kao što smo Savo, Ćira, Albert i ja. Iza nas je nešto ostalo, pamte nas mlađe generacije i to dosta znači. Dosta ljudi je ostalo u klubu. Savo je sada trener, Albert je u struci, Ćira je bio direktor... Đani je Đani, sam za sebe, ali uvek uz Partizan. (smeh)

Partizan je većim delom utakmice imao loptu u nogama, doktirao tempo što bi se reklo. - Bili su neki prekidi, mnogo bakljada je bilo sa obe tribine i utakmica je dosta produžena. Taj prvi gol... Savo je šutnuo, ja sam bio sa Radmanovićem, uklizao na loptu i ona se u tom karambolu odbila do mene, prvo na glavu, pa na nogu. I ušla je! Neopisiva radost za mene i saigrače, sećam se da me je Albert najviše grlio.

Potom se desio možda i ključni detalj utakmice, kada je Nenad Bjeković imao priliku za 2:0, da reši meč. - To je po semaforu bio 78. minut. Mislim da je Đani pobegao po levoj strani i centrirao, ja sam uhvatio loptu i otišla je preko gola. Ležao sam na terenu, nije mi bilo jasno kako sam uspeo da promašim. Ostalo je još 15 minuta za igru. To je bio ključni detalj, moj promašaj! Potom, takođe važan detalj, izlazak Đanija Ćurčića. Tražio je izmenu, nije mogao više, iako je bio najbolji, bukvalno je plesao na terenu. Zvezda potom pravi rokadu, Mitko Stojskovski odlazi napred po levoj strani i mi tu nemamo rešenje. Tu se Zvezda bolje snalazi, igra otvoreno, na sve ili ništa, što joj se na kraju i vraća.

Penal nad Stojkovskim napravio je Saveljić. Nije se bunio, a siguran realizator bio je Kovačević. A, onda je Crvena zvezda stigla i do drugog gola. - Zakačio ga je. Bio je penal! Nema šta. Drugi gol... To nas je nokautiralo. Stvarno nismo mogli da se vratimo. Kažnjeni smo za naše propuštene prilike. Sve je to fudbal! Taj 100. derbi vidim kao poslednju utakmicu koja je mirisala na slavna vremena bivše Jugoslavije i koja je punila stadione. Sve posle toga nije bilo isto... Bilo je jakih utakmica, pre svega internacionalnih za oba kluba, ali ne sa takvim intenzitetom. Stvarno je bilo lepo učestvovati u jednom takvom meču, upisati se u generaciju.

Posle utakmice Nenad Bjeković kaže da je u svlačionici Partizana vladala tišina. Prisetio se i jednog zanimljivog detalja. - Meni je ostalo u sećanju da je Biciklistički klub Crvena zvezda darivao mauntin bajk strelcu prvog gola. Nisam na kraju utakmice ostao na terenu da primim nagradu, jer sam bio tužan. Dobio sam taj bicikl tek kasnije. (smeh) Dali su mi ga neki dan posle, a ja sam ga poklonio.

Trener Crvene zvezde Ljupko Petrović izjavio je tada posle utakmice da je Partizan bio bolji u derbiju, a njegov tim srećniji. - Svakako se u to vreme fudbal nije pratio kao danas, pre svega statistički. I jedni i drugi, i partizanovci i zvezdaši se sećaju, da smo mi bili bolji u tom derbiju. To je neko mišljenje većine. Ali u fudbalu ne pobeđuje uvek onaj koji je bolji na terenu. Bio je lep dan, nacrtano za utakmicu.

Nenad Bjeković junior danas živi mirnim i porodičnim životom, daleko od fudbala. - Posvećen sam supruzi i deci. Ne volim da se eksponiram, niti da me bude u medijima. To je moja odluka još odranije. Sada sam je prekršio (smeh) zbog večitog derbija, vratila su mi se neka sećanja i neke lepe slike - zaključio je Nenad Bjeković.

Kurir sport/ Aleksandar Radonić

Kurir